Kryeministri australian Anthony Albanese mbrojti të premten vendimin e qeverisë së tij për të njohur Palestinën si shtet, duke hedhur poshtë kritikat nga ambasadori i ShBA-së në Izrael.
Duke folur për Radion ABC, Albanese tha se përgjegjësia e tij ishte të përfaqësonte interesat e Australisë, jo ato të një vendi tjetër.
"Ai është ambasador i një vendi, jo i Australisë, në një vend tjetër, jo të Australisë - Izrael. Puna ime është të përfaqësoj interesin e Australisë, dhe australianët janë neveritur nga ajo që shohin në televizor çdo natë", tha ai.
Izraeli ka vrarë më shumë se 61.000 palestinezë që nga tetori 2023 në Gaza, me shumicën e ndërtesave dhe infrastrukturës të shndërruar në rrënoja.
Sipas Mike Huckabee, ambasadorit të ShBA-së në Izrael, vendimi i Australisë u prit me "nivel të madh zhgënjimi dhe njëfarë neverie" nga administrata Trump.
Albanese tha se po krijohej një vrull global për t'i dhënë fund ciklit të dhunës dhe për të çuar përpara bisedimet e paqes në Lindjen e Mesme.
"Kur ke fëmijë që vdesin urie, kur ke fëmijë që humbasin jetën me familje që presin në radhë për ushqim dhe ujë, atëherë kjo provokon, jo çuditërisht, një reagim njerëzor. Tani, kjo ka vazhduar për 77 vjet, konflikti në Lindjen e Mesme", tha ai, duke shtuar: "Të gjithë e kanë ditur për një periudhë të gjatë kohore se ka qenë një qëndrim dypartiak i dy shteteve".
Australia do të njohë një shtet palestinez në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator, tha Albanese këtë javë, pas lëvizjeve të ngjashme nga Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Kanadaja.
Ai tha se veprimet izraelite në Gaza po çojnë në humbjen e jetëve të pafajshme, varfëri dhe dhunë, gjë që është "plotësisht e papranueshme".