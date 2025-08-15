BOTA
2 minuta leximi
Kryeministri i Australisë hedh poshtë kritikat e ShBA-së për njohjen e Palestinës
Australia do të njohë një shtet palestinez në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator, tha Albanese këtë javë, pas lëvizjeve të ngjashme nga Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Kanadaja.
Kryeministri i Australisë hedh poshtë kritikat e ShBA-së për njohjen e Palestinës
Kryeministri i Australisë hedh poshtë kritikat e ShBA-së për njohjen e Palestinës / AA
15 Gusht 2025

Kryeministri australian Anthony Albanese mbrojti të premten vendimin e qeverisë së tij për të njohur Palestinën si shtet, duke hedhur poshtë kritikat nga ambasadori i ShBA-së në Izrael.

Duke folur për Radion ABC, Albanese tha se përgjegjësia e tij ishte të përfaqësonte interesat e Australisë, jo ato të një vendi tjetër.

"Ai është ambasador i një vendi, jo i Australisë, në një vend tjetër, jo të Australisë - Izrael. Puna ime është të përfaqësoj interesin e Australisë, dhe australianët janë neveritur nga ajo që shohin në televizor çdo natë", tha ai.

Izraeli ka vrarë më shumë se 61.000 palestinezë që nga tetori 2023 në Gaza, me shumicën e ndërtesave dhe infrastrukturës të shndërruar në rrënoja.

Sipas Mike Huckabee, ambasadorit të ShBA-së në Izrael, vendimi i Australisë u prit me "nivel të madh zhgënjimi dhe njëfarë neverie" nga administrata Trump.

Të sugjeruara

Albanese tha se po krijohej një vrull global për t'i dhënë fund ciklit të dhunës dhe për të çuar përpara bisedimet e paqes në Lindjen e Mesme.

"Kur ke fëmijë që vdesin urie, kur ke fëmijë që humbasin jetën me familje që presin në radhë për ushqim dhe ujë, atëherë kjo provokon, jo çuditërisht, një reagim njerëzor. Tani, kjo ka vazhduar për 77 vjet, konflikti në Lindjen e Mesme", tha ai, duke shtuar: "Të gjithë e kanë ditur për një periudhë të gjatë kohore se ka qenë një qëndrim dypartiak i dy shteteve".

Australia do të njohë një shtet palestinez në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator, tha Albanese këtë javë, pas lëvizjeve të ngjashme nga Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Kanadaja.

Ai tha se veprimet izraelite në Gaza po çojnë në humbjen e jetëve të pafajshme, varfëri dhe dhunë, gjë që është "plotësisht e papranueshme".


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us