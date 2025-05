Kryeministri hungarez Viktor Orban njoftoi se Hungaria nuk do të lejojë më "parada krenarie" dhe se vendimi është pjesë e masave më të gjera për mbrojtjen e fëmijëve.

“Gjëra të tilla nuk duhej të lejoheshin fare”, tha Orban, duke kritikuar ndikimet e mëparshme diplomatike që mundësonin këto ngjarje në Hungari.

Ai tha se vendimi ishte pjesë e masave më të gjera të mbrojtjes së fëmijëve, duke argumentuar se promovimi i ideologjisë gjinore është i dëmshëm për fëmijët.

"Tani, gjashtëdhjetë kategori të ndryshme ‘as mashkull as femër’ po promovohen në Perëndim," tha ai, duke shtuar se Hungaria do të ishte fort kundër ideologjive të tilla.

Ai përsëriti se prindërit duhet të kenë të drejtën për të mbrojtur fëmijët nga ekspozimi ndaj aktivizmit gjinor.

Sipas kryeministrit hungarez, ndryshimet e fundit globale, duke përfshirë shkarkimin e diplomatëve që mbrojnë LGBTQ+, sinjalizojnë një ndryshim në politikën ndërkombëtare.

"Bota ka ndryshuar. Këta ambasadorë janë dërguar në shtëpi", vuri në dukje ai në një intervistë të rregullt të mëngjesit të premten në "Kossuth Radio", ku ai përvijoi qëndrimin e qeverisë për çështjet kryesore, përfshirë masat ekonomike dhe politikën kundër drogës.

Orban theksoi se fokusi kryesor i qeverisë është te stabiliteti ekonomik dhe mbështetja për familjet duke ruajtur sovranitetin e Hungarisë në politikën sociale, duke përfshirë lehtësirat e taksave për prindërit dhe një sistem të zgjeruar të përfitimeve të fëmijëve.

Ai njoftoi gjithashtu ngritjen e forcave të specializuara të policisë për të luftuar përhapjen e drogave sintetike, veçanërisht në zonat rurale, si dhe një "gjueti të plotë" për shpërndarësit e drogës.

Orban konfirmoi kundërshtimin e Hungarisë ndaj anëtarësimit të Ukrainës në BE, duke deklaruar se kjo do të "shkatërronte ekonominë hungareze" dhe do të çonte në një rritje të pakontrolluar të krimit.

“Nuk po them kurrë, por tani për tani është thjesht e pamundur”, tha ai, duke nënvizuar rreziqet që lidhen me gjendjen aktuale të Ukrainës.

Ai gjithashtu iu drejtua ndikimeve politike globale, duke argumentuar se Hungaria duhet të vazhdojë punën e nisur nga Donald Trump dhe Elon Musk në ekspozimin e rrjeteve të majta. Ai pretendon se këto grupe manipulojnë opinionin publik përmes ndikimit financiar, duke blerë gazetarë dhe të famshëm për të formësuar narrativat për çështje të tilla si migrimi dhe lufta.