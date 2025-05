ShBA-ja ka konfirmuar se zyrtarët e tyre janë takuar me përfaqësues të qeverisë së përkohshme siriane në Nju Jork.

Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit të ShBA-së, i cili kërkoi të mbetet anonim, konfirmoi për Anadolu se më 29 prill zyrtarët e Departamentit të Shtetit u takuan me zyrtarë të qeverisë së përkohshme siriane në Nju Jork.

Zëdhënësi amerikan tha se autoritetet siriane janë inkurajuar të zgjedhin politika që do të përmirësojnë stabilitetin për qytetarët e vendit, të sigurojnë paqen me fqinjët e saj, të zhvillojnë ekonominë dhe të rezultojnë në bashkëpunim me mirëbesim me komunitetin ndërkombëtar.

Ai theksoi se normalizimi i marrëdhënieve midis dy vendeve ose heqja e sanksioneve varet nga veprimet e autoriteteve të qeverisë së përkohshme.