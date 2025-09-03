Të paktën 21 mijë fëmijë kanë mbetur të paaftë në Gaza që kur filloi lufta e Izraelit ndaj enklavës pothuajse dy vjet më parë, sipas një komiteti të OKB-së.
Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (CRPD) raportoi të mërkurën se rreth 40.500 fëmijë kanë pësuar “lëndime të reja të lidhura me luftën” gjatë konfliktit, ku më shumë se gjysma kanë rezultuar në paaftësi të përhershme.
Sipas sistemit të Klasifikimit të Fazës së Sigurisë Ushqimore të Integruar (IPC), deri në qershor 2026, pritet që të paktën 132.000 fëmijë nën pesë vjeç të vuajnë nga kequshqyerja akute dyfishi i vlerësimit të bërë në maj 2025.
Komiteti i OKB-së shprehu “shqetësim të madh” për humbjet masive të jetëve dhe rreziqet e shtuara të dhunës me të cilat përballen palestinezët me aftësi të kufizuara në Gaza dhe Bregun Perëndimor, përfshirë Jerusalemin Lindor.
Në Gaza, u tha, mungesa e shërbimeve të specializuara, pajisjeve mjekësore dhe mjeteve ndihmëse ka çuar në vdekjen e fëmijëve dhe të moshuarve me aftësi të kufizuara.
Raportet po ashtu theksuan viktima nga uria, kequshqyerja akute dhe mungesa e qasjes në ujë.
CRPD-ja konstatoi se sistemet e paralajmërimit të hershëm dhe masat e evakuimit kishin “dështuar vazhdimisht të mbronin personat me aftësi të kufizuara.”
Paralajmërimet dhe urdhrat për evakuim qoftë përmes mesazheve telefonike apo shenjave shpesh ishin të papërdorshme për personat me probleme të dëgjimit apo shikimit, duke i lënë shumë prej tyre të paaftë të largoheshin. Dëshmitë përshkruan njerëz që detyroheshin të zvarriteshin nëpër rërë apo baltë pa ndihma për lëvizje.
Komiteti u informua se “83 për qind kishin humbur pajisjet e tyre ndihmëse dhe nuk mund të përballonin alternativa, si karrocat me gomarë.”
Si përgjigje, ai bëri thirrje për sisteme paralajmërimi dhe protokolle evakuimi të arritshme dhe gjithëpërfshirëse, duke theksuar nevojën për korridore të sigurta dhe duke kërkuar nga shtetet e treta të thjeshtojnë procedurat e evakuimit, në mënyrë që personat me aftësi të kufizuara të mund të largohen “me mbështetjen mjekësore, psikosociale dhe rehabilituese që u nevojitet.”
Raporti po ashtu theksoi ndikimin joproporcional të kufizimeve mbi ndihmën humanitare. Personat me aftësi të kufizuara, tha ai, kanë pësuar ndërprerje të rënda të ndihmës, duke mbetur pa ushqim, ujë të pastër apo kushte higjienike.
Ndalimet e hyrjes, kufizimet mbi ndihmat, sulmet ndaj autokolonave dhe diskriminimi në shpërndarje “i përjashtonin rregullisht” ata, me gratë me aftësi të kufizuara në zhvendosje që përballeshin me pengesa të veçanta.
Komiteti i bëri thirrje Izraelit të heqë kufizimet mbi operacionet humanitare, të lejojë hyrjen e furnizimeve esenciale dhe të mundësojë shpërndarjen e ndihmës së lëvizshme dhe asaj shtëpiake.
Ushtria izraelite ka nisur një ofensivë brutale ushtarake në Rripin e Gazës, duke vrarë më shumë se 63.700 palestinezë. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri masive.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli po ashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij ndaj enklavës.
