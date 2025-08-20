Një konferencë tetëditore do të mbahet në Istanbul duke filluar nga e premtja për ta diskutuar luftën gjenocidale të Izraelit në Gaza, si dhe përgjegjësitë islame dhe humanitare përballë fatkeqësisë më të keqe të historisë moderne.
Konferenca e titulluar "Përgjegjësia Islame dhe Humanitare: Gaza", e organizuar nga Unioni Ndërkombëtar i Studiuesve Myslimanë (IUMS) dhe Fondacioni për Studiuesit Islam në Türkiye, siç njoftoi gjatë një konferencë për media Mustafa Karataş, një anëtar i bordit të fondacionit, është planifikuar të fillojë të premten në Stamboll.
Karataş theksoi se më shumë se 2,5 milionë njerëz në Gaza po i nënshtrohen gjenocidit total, duke shtuar se bota aktualisht po përballet me një nga katastrofat më të rënda në historinë moderne, madje edhe njerëzore.
Ai tregoi se si rajoni po sulmohet me armë vdekjeprurëse, po bllokohet nga ushqimi dhe uji, si dhe po lihet në sëmundje dhe privim.
"Për herë të parë në histori, në sytë e botës, një qeveri terroriste sioniste po zbaton një plan të deklaruar për të shfarosur plotësisht një popullsi muslimane. Nuk ka lënë asnjë xhami apo kishë, asnjë spital apo shkollë të paprekur. Shtëpitë, kampet dhe të gjitha aspektet e jetës janë shkatërruar, duke fshirë gjurmët e njerëzimit. Gaza nuk është shndërruar në një hapësirë jetese, por pothuajse në një skenë vdekjeje”, tha Karataş.
Më tej, ai theksoi se krimet izraelite nuk kufizohen vetëm në Gaza.
“Duke deklaruar hapur projektin e rremë dhe mëkatar të zgjerimit të 'Izraelit të Madh', ata kanë shpallur qëllimin e tyre për të pushtuar më shumë sesa vetëm tokat arabe dhe islame, duke kërcënuar Jordaninë, Egjiptin dhe shumë vende të tjera”, shtoi ai.
Karataş theksoi se konferenca e ardhshme në Istanbul synon të adresojë këto çështje.
"Së bashku me Unionin Ndërkombëtar të Dijetarëve Myslimanë, Fondacionin për Dijetarët Islam dhe një grup dijetarësh të përkushtuar dhe të sinqertë, do të mbajmë një konferencë të gjerë, njëjavore, të titulluar 'Përgjegjësia Islame dhe Humanitare: Gaza', duke bashkuar mbi 100 dijetarë autoritarë islam nga më shumë se 50 vende”, njoftoi ai.
Siç tha ai, qëllimi i konferencës është “të thuhet e vërteta, të përmbushen përgjegjësitë tona fetare dhe historike dhe të deklarohet se Gaza nuk është vetëm një çështje palestineze, por një kauzë e përbashkët dhe e drejtë për të gjithë njerëzimin".
Bota islame dhe njerëzimi kurrë nuk do t’i pranojë krimet në Gaza
Më tej, Karataş tha se konferenca synon të mobilizojë botën islame dhe gjithë njerëzimin për të ndaluar sulmet izraelite, për të hapur korridore humanitare dhe për ta ofruar gjithë ndihmën e nevojshme për popullsinë dinjitoze të Gazës.
Konferenca do të fillojë të premten me një deklaratë dhe një protestë nga studiuesit në Xhaminë Eyup Sulltan, e ndjekur nga fjalime protokollare nga krerët e delegacioneve të shtunën.
Midis të dielës dhe të enjtes së ardhshme do të mbahen 18 punëtori paralele mbi çështjet kryesore në Palestinë.
Konferenca do të mbyllet më 29 gusht, me një deklaratë përfundimtare të lexuar pas namazit të xhumasë në Xhaminë e Madhe Ajasofja.
Karataş theksoi se bota islame dhe i gjithë njerëzimi kurrë nuk do t’i pranojë krimet në Gaza.
“Konferenca jonë do të punojë me forcë të plotë për ta rritur presionin shoqëror dhe politik për të siguruar ndihmë urgjente, për t’i hapur kalimet kufitare dhe për t’u ofruar ndihmë vëllezërve dhe motrave tona të uritura dhe të bllokuara nën rrethim në Gaza”, tha ai.
Presidenti i Unionit Ndërkombëtar të Studiuesve Myslimanë, Ali Muhyiddin al-Qaradaghi, lexoi gjithashtu tekstin arab të njoftimit për media.