Rusia e sheh gatishmërinë e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky për negociata në një dritë "pozitive", njoftoi Kremlini të mërkurën.

Duke folur për gazetarët në kryeqytetin Moskë, zëdhënësi Dmitry Peskov tha se Rusia i vlerësoi deklaratat e fundit të Zelenskyt "pozitivisht", por se nuk ishte ende e qartë se me kë do të negocionte Moska.

"Çështja është se me kë të ulet. Tani për tani, ndalimi ligjor i presidentit ukrainas për zhvillimin e negociatave me palën ruse mbetet në fuqi," tha Peskov, duke iu referuar dekretit të Zelenskyt të vitit 2022 për ndalimin e negociatave me presidentin rus Vlladimir Putin.

Ai pohoi se “qasja e përgjithshme është pozitive, por nuancat nuk kanë ndryshuar ende”.

Presidenti amerikan Donald Trump tha në fjalimin e tij të parë në Kongres të martën se kishte marrë një letër nga Zelensky që shprehte gatishmërinë e Kievit për t'u ulur në tryezën e bisedimeve në kërkim të "paqes së qëndrueshme".

Më vonë, ambasadorja e Ukrainës në ShBA, Oksana Markarova, shkroi në Facebook se Trump kishte lexuar mesazhin e mëparshëm të Zelensky në X, në të cilin ai shprehu keqardhjen për debatin publik në një takim në Shtëpinë e Bardhë javën e kaluar, duke thënë se nuk shkoi siç ishte planifikuar.

Një shkëmbim i nxehtë midis Zelensky, Trump dhe Zëvendës Presidentit JD Vance u zhvillua në Zyrën Ovale më 28 shkurt. Ndërsa Zelensky shprehu dyshime se diplomacia mund të çojë në paqe, Trump dhe Vance kritikuan liderin ukrainas për atë se "nuk ishte mirënjohës për mbështetjen e ShBA-së".