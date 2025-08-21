TÜRKİYE
Türkiye planifikon vizita në Siri, mohon dërgimin e trupave paqeruajtëse në Ukrainë
"Türkiye planifikon vizita teknike në Siri për të vlerësuar nevojat e saj të mbrojtjes dhe për të përgatitur një plan të përbashkët veprimi", thanë burime të Ministrisë turke të Mbrojtjes
21 Gusht 2025

Türkiye planifikon vizita teknike në Siri për të vlerësuar nevojat e saj të mbrojtjes dhe për të përgatitur një plan të përbashkët veprimi, thanë burime të Ministrisë turke të Mbrojtjes, duke hedhur poshtë pretendimet se Türkiye do të dërgojë trupa paqeruajtëse në Ukrainë.

"Për të vëzhguar nevojat në terren për forcimin e kapacitetit mbrojtës të Sirisë dhe për të krijuar një plan të përbashkët veprimi, janë planifikuar vizita teknike", thanë burimet e ministrisë duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në një konferencë javore për media.

Burimet shtuan se "brenda kuadrit të marrëveshjes, procesi i ristrukturimit të Forcave të Armatosura Siriane ka fituar vrull; janë nisur trajnime, konsulenca, mbështetje teknike dhe vizita reciproke".

Ministria gjithashtu hodhi poshtë pretendimet se Türkiye po përgatitet të dërgojë trupa në Ukrainë si pjesë e garancive të mundshme të sigurisë nëse lufta mbaron.

"Lidhur me pretendimin se Türkiye do të dërgojë paqeruajtës në Ukrainë, nuk do të ishte e shëndoshë ose e saktë të bëhej një vlerësim bazuar në parashikime që ende nuk janë vendosur në një bazë konkrete", thanë burimet.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
