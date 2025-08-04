Shkencëtari turko–amerikan, fitues i Çmimit Nobel, Aziz Sancar, është pajisur me nënshtetësi nga Republika Turke e Qipros Veriore (RTQV), njoftoi së fundmi qeveria.
Vendimi, i publikuar në Gazetën Zyrtare të RTQV-së, thotë se Sancar do të kontribuojë në zhvillimin e vendit në fushën e shkencës, teknologjisë dhe kulturës, si dhe do të mbështesë përpjekjet për promovimin ndërkombëtar të çështjes së Qipros Turke.
Sancar, një vizitor i shpeshtë i ishullit dhe anëtar i bordit shkencor në Qendrën e Kërkimeve dhe Teknologjisë për Biologji Sintetike të Universitetit Near East, prej kohësh ka shprehur mbështetjen e tij për njohjen e Qipros Turke.
“RTQV-ja duhet të njihet”
Në vitin 2022, pak pas thirrjes së presidentit Recep Tayyip Erdoğan në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së për njohje globale, ai publikoi një fotografi online duke veshur një bluzë me mbishkrimin “RTQV-ja duhet të njihet”.
Lidhjet e tij me ishullin u fuqizuan përmes marrëdhënieve të ngushta me presidentin e Qipros Turke, Ersin Tatar, përfshirë bashkëpunimin me profesoreshën Nedime Serakinci, e cila tani është këshilltare shëndetësore presidenciale.
Përparimi në riparimin e ADN-së
Përparimi i Sancarit në fushën e riparimit të ADN-së i solli atij Çmimin Nobel në Kimi në vitin 2015.
Ai u bë i njohur për hartëzimin e mekanizmave me të cilët qelizat riparojnë ADN-në e dëmtuar, një zbulim vendimtar për të kuptuar se si organizmat e gjallë ruajnë integritetin gjenetik.
Puna e tij zbuloi se si qelizat korrigjojnë dëmet në ADN të shkaktuara nga faktorët e përditshëm si rrezet e diellit dhe toksinat, duke hapur rrugën për përparime në trajtimin e kancerit, kërkimin gjenetik dhe mjekësinë e personalizuar.