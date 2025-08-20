LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Sondazh: 65 për qind e gjermanëve mbështesin ndalimin e eksporteve të armëve në Izrael
Sipas anketës, 65 për qind e pjesëmarrësve mbështetën ndalimin e eksportit të armëve në Izrael nga Gjermania që mund të përdoren në Rripin e Gazës, ndërsa 19 për qind e konsideruan këtë vendim të gabuar.
Sondazh: 65 për qind e gjermanëve mbështesin ndalimin e eksporteve të armëve në Izrael
Sondazh: 65 për qind e gjermanëve mbështesin ndalimin e eksporteve të armëve në Izrael / DPA
20 Gusht 2025

Sipas një sondazhi të kryer në Gjermani, 65 për qind e publikut mbështet ndalimin e eksportit të armëve në Izrael nga qeveria që mund të përdoren në Rripin e Gazës.

Kompania e sondazheve të opinionit publik YouGov kreu një sondazh mbi vendimet e qeverisë gjermane në lidhje me Gazën.

Sipas anketës, 65 për qind e pjesëmarrësve mbështetën ndalimin e eksportit të armëve në Izrael nga Gjermania që mund të përdoren në Rripin e Gazës, ndërsa 19 për qind e konsideruan këtë vendim të gabuar dhe 16 për qind thanë se nuk do të komentojnë për këtë çështje.

Të sugjeruara

45 për qind e pjesëmarrësve e gjetën të saktë politikën e qeverisë gjermane për të kundërshtuar pezullimin e Marrëveshjes së Asociimit Bashkimi Evropian (BE)-Izrael, 32 për qind e gjetën të gabuar dhe 23 për qind nuk dhanë asnjë koment për këtë pyetje.

Kabineti izraelit i Sigurisë miratoi një plan të ri për ta pushtuar Rripin verior të Gazës në Qytetin e Gazës.

Pas vendimit të Izraelit, Kancelari gjerman, Friedrich Merz, njoftoi më 8 gusht se eksportet e armëve që mund të përdoren në Rripin e Gazës ishin pezulluar.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us