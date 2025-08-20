Sipas një sondazhi të kryer në Gjermani, 65 për qind e publikut mbështet ndalimin e eksportit të armëve në Izrael nga qeveria që mund të përdoren në Rripin e Gazës.
Kompania e sondazheve të opinionit publik YouGov kreu një sondazh mbi vendimet e qeverisë gjermane në lidhje me Gazën.
Sipas anketës, 65 për qind e pjesëmarrësve mbështetën ndalimin e eksportit të armëve në Izrael nga Gjermania që mund të përdoren në Rripin e Gazës, ndërsa 19 për qind e konsideruan këtë vendim të gabuar dhe 16 për qind thanë se nuk do të komentojnë për këtë çështje.
45 për qind e pjesëmarrësve e gjetën të saktë politikën e qeverisë gjermane për të kundërshtuar pezullimin e Marrëveshjes së Asociimit Bashkimi Evropian (BE)-Izrael, 32 për qind e gjetën të gabuar dhe 23 për qind nuk dhanë asnjë koment për këtë pyetje.
Kabineti izraelit i Sigurisë miratoi një plan të ri për ta pushtuar Rripin verior të Gazës në Qytetin e Gazës.
Pas vendimit të Izraelit, Kancelari gjerman, Friedrich Merz, njoftoi më 8 gusht se eksportet e armëve që mund të përdoren në Rripin e Gazës ishin pezulluar.