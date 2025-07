Këngëtari irlandez i dedikon këngë popullit të Palestinës

Artisti irlandez i rock-ut Elijah Hewson, djali i këngëtarit të U2 Bono, ia dedikoi këngën ‘It Won’t Always Be Like This’ popullit të Palestinës gjatë Festivalit të Muzikës në Glastonbury në Somerset, MB.