Një total prej 87 kamionësh me ndihma humanitare kanë hyrë në Rripin e Gazës, për herë të parë pas 81 ditësh bllokadë të plotë të vendosur nga Izraeli duke mbyllur pikat kufitare, njoftoi të mërkurën zyra e medias qeveritare në Gaza.

Drejtori i përgjithshëm i zyrës, Ismail Al-Thawabteh, i tha Anadolu Agency se "deri më tani kanë hyrë 87 kamionë që transportojnë forma të ndryshme ndihme".

Sipas tij, ndihma “ u nda për organizatat ndërkombëtare dhe lokale si pjesë e një përpjekjeje për ta shpërndarë atë te populli ynë palestinez për të përmbushur pjesërisht nevojat e tyre urgjente humanitare”.

Zyra paralajmëroi se me qëllim që jeta në Gaza të funksionojë, nevojiten të paktën 500 kamionë në ditë me ndihma emergjente humanitare, mjekësore dhe ushqimore, si dhe të paktën 50 kamionë me karburant, duke pasur parasysh urinë në rritje të shkaktuar nga bllokada izraelite që ka zgjatur për më shumë se dy muaj.

Duke nisur nga 2 marsi, Izraeli i ka mbajtur të mbyllura kalimet kufitare, duke ndaluar hyrjen e ndihmës humanitare, duke e shtyrë kështu territorin në një gjendje urie, e cila tashmë ka marrë shumë jetë.

Pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për armëpushim, ushtria izraelite ka vazhduar ofensivën e saj brutale në Gaza që nga tetori i vitit 2023 dhe deri më tani janë vrarë gati 53.700 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë.

Gjykata Ndërkombëtare Penale (GjNP) lëshoi ​​urdhërarreste nëntorin e kaluar për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) për shkak të luftës në enklavë.