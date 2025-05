Zëdhënësi i Kremlinit njofton 'kontaktet e planifikuara' me ShBA-në, duke thënë se Rusia pret të informohet plotësisht për bisedimet ShBA-Ukrainë të së martës në Arabinë Saudite.

Zëdhënësi i Kremlinit njoftoi të mërkurën se janë planifikuar kontakte të reja Rusi-SHBA, me Moskën që pret të marrë informacion të plotë në lidhje me bisedimet ShBA-Ukrainë të martën në Jeddah.

“Ne kemi planifikuar kontakte me amerikanët në ditët në vijim, gjatë të cilave presim të marrim detaje të plota”, u tha Dmitry Peskov gazetarëve në Moskë.

Ai shtoi se Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe Këshilltari i Sigurisë Kombëtare Mike Waltz pritet të përditësojnë Rusinë mbi specifikat e diskutimeve me Ukrainën.

“Ne e kuptojmë se, siç u përmend dje në Jeddah, sekretari Rubio dhe ndihmësi Waltz do të na japin informacion të detajuar përmes kanaleve të ndryshme në lidhje me negociatat dhe çdo marrëveshje të arritur,” tha ai.

Peskov nuk përjashtoi mundësinë që këto kontakte të mund të çonin në një telefonatë mes presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit amerikan Donald Trump.

“Ne gjithashtu nuk mund të përjashtojmë që mund të lindë tema e një bisede telefonike të nivelit të lartë. Nëse është e nevojshme, do të rregullohet shpejt. "Kanalet ekzistuese të komunikimit me amerikanët lejojnë që biseda të tilla të zhvillohen në një afat kohor mjaft të shkurtër", vuri në dukje ai.

Megjithatë, ai theksoi se nuk ka marrëveshje në këtë pikë në lidhje me një telefonatë të mundshme midis Putinit dhe Trump dhe se nuk është vendosur as koha dhe as vendi për një takim të mundshëm personalisht.

“Le të mos ecim përpara. ... Dje, Rubio dhe Waltz përmendën se përmes kanaleve të ndryshme do të na jepnin informacion të detajuar për thelbin e bisedës në Jeddah. "Ne duhet ta marrim atë informacion së pari," theksoi ai, duke iu përgjigjur një pyetjeje në lidhje me propozimin e Uashingtonit për një armëpushim 30-ditor Moskë-Kiev gjatë bisedimeve ShBA-Ukrainë.

Ndërkohë, Kremlini po analizon me kujdes të gjitha deklaratat pas bisedimeve ShBA-Ukrainë, shtoi Peskov.

Të martën u zhvilluan negociatat ndërmjet delegacioneve amerikane dhe ukrainase në Jeddah të Arabisë Saudite, të cilat zgjatën afërsisht 9.5 orë.

Një deklaratë e përbashkët u lëshua nga palët, e publikuar në faqen e internetit të Presidentit Volodymyr Zelensky, duke njoftuar se Kievi është i përgatitur të pranojë propozimin e Uashingtonit për një armëpushim 30-ditor, me ShBA-në që të rifillojë menjëherë mbështetjen dhe ndihmën e inteligjencës për Ukrainën.

Palët ranë dakord gjithashtu që të lidhnin shpejt një marrëveshje për metalet e rralla të tokës.

Peskov vuri në dukje se ekzistojnë mundësi të mundshme për bashkëpunim ekonomik midis Rusisë dhe ShBA-së, duke përfshirë zhvillimin e metaleve të rralla të tokës. Megjithatë, ai tha se diskutime të tilla ende nuk janë zhvilluar.