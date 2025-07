Türkiye prezantoi të martën raketën e saj të parë hipersonike, Tayfun Block-4, gjatë panairit ndërkombëtar të industrisë së mbrojtjes IDEF 2025, që po mbahet në Istanbul.

Gjiganti i mbrojtjes Roketsan prezantoi gjithashtu gjashtë sisteme të reja të avancuara, që përfaqësojnë një hap të madh përpara në kapacitetet raketore dhe hapësinore të vendit.

Tayfun Block-4 është versioni hipersonik i raketës balistike Tayfun, më e gjata në rreze nga të gjitha raketat e prodhuara në Türkiye deri më tani. Ajo peshon mbi 7 tonë, ka një kokë lufte shumëfunksionale dhe është projektuar për të shkatërruar objektiva strategjikë si sisteme të mbrojtjes ajrore, qendra komanduese, hangarë ushtarakë dhe infrastrukturë kritike ushtarake në distanca të mëdha.

Sistemet e tjera të zbuluara përfshijnë: Atmaca me kapsulën Akata: versioni nënujor i raketës kundër-anije Atmaca, me rreze veprimi mbi 250 km. Ky version do të përdoret nga nëndetëset e Forcave të Armatosura të Türkiyes.