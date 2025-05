Gjysmëhëna e Kuqe Turke do të shpërndajë mish kurbani për më shumë se 4 milionë njerëz në 22 vende, përfshirë edhe disa vende të Ballkanit.

Kafshët e kurbanit që do të theren dhe konservohen në vend do të dërgohen edhe në Gaza dhe Palestinë, njoftoi Gjysmëhëna e Kuqe Turke.

“Brenda fushëveprimit të Fushatës së Kurbanit me Prokurë 2025, Gjysmëhëna e Kuqe do të therë kafshët e kurbanit të marra me prokurë në 22 vende jashtë vendit, përfshirë Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Bosnjë e Hercegovinën, Bullgarinë në Ballkan si dhe Afganistanin, Bangladeshin, Kirgistanin, Mongolinë në Azi, Irakun, Sirinë, Jemenin në Lindjen e Mesme dhe Burkina Fason, Çadin, Etiopinë, Guinenë, Kamerunin, Kenian, Nigerin, Somalinë, Sudanin, Tanzaninë dhe Ugandën në Afrikë", thuhet në njoftim.

Gjysmëhëna e Kuqe pjesët e kurbanit të përgatitura do t'i shpërndajë menjëherë pas therjes si mish i freskët për personat në nevojë.