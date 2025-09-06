Vajza katërvjeçare palestineze, Seca Abu Mugasib, pas një sulmi izraelit ka humbur shikimin në njërin sy, ndërsa tjetri sy vuan nga një sëmundje e lindur. Ajo ka humbur gjithashtu babanë, gjyshin dhe disa anëtarë të tjerë të familjes. Tani jeton me nënën në një tendë të improvizuar, mes vazhdimit të konflikteve dhe bllokadës.
Gjenocidi në Gaza hyri të premten në ditën e tij të 700-të, me më shumë se 64.300 palestinezë të vrarë nga Izraeli. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet edhe me uri.
Gjykata Ndërkombëtare Penale në nëntor të vitit të kaluar lëshoi urdhërarreste për Netanyahun dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli po përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për shkak të luftës në enklavë.