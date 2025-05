Partia e ekstremit të djathtë Ringjallja e Bullgarisë nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me partinë Rusia e Bashkuar të presidentit rus Vlladimir Putin, sipas mediave bullgare.

Marrëveshja u nënshkrua në Moskë, ku zyrtarë të lartë të Ringjalljes po qëndronin për vizitë me ftesë zyrtare.

Marrëveshja synon të nxisë shkëmbimin e praktikave dhe ideve politike midis dy partive, raportoi të martën Agjencia e Lajmeve të Sofjes, duke cituar burime të Rilindjes.

Ai tha se kjo shihet si një hap i rëndësishëm drejt forcimit të marrëdhënieve bullgaro-ruse.

Duke vënë në dukje takimin e kreut të partisë Kostadin Kostadinov me kreun e serbëve të Bosnjës, Millorad Dodik, Agjencia e Lajmeve të Sofjes tha se Ringjallja kohët e fundit intensifikoi angazhimin me subjektet politike që përballen me sanksione të BE-së.