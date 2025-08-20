Plani i qeverisë së Netanyahut për ta vënë gjithë Rripin e Gazës nën kontrollin ushtarak izraelit është i papranueshëm, deklaroi të mërkurën presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan.
Gjatë një bisede telefonike me kryeministrin holandez Dick Schoof, të dy liderët diskutuan marrëdhëniet midis Türkiye dhe Holandës, si dhe çështje rajonale e globale, sipas një postimi nga Drejtoria e Komunikimeve në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Erdoğan u shpreh gjatë bisedës se është e kënaqshme të shihet që partneriteti midis Türkiye dhe Holandës po forcohet, dhe se ata do të vazhdojnë të ndërmarrin hapa për ta thelluar bashkëpunimin mes dy vendeve, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes.
Ai shtoi gjithashtu se Türkiye po punon për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme për t’i dhënë fund luftës mes Ukrainës dhe Rusisë, dhe se si vend mikpritës i Procesit të Istanbulit, do t’i vazhdojë përpjekjet në këtë drejtim.