TÜRKİYE
1 minuta leximi
Erdoğan: Plani izraelit për kontroll ushtarak të Gazës është i papranueshëm
Recep Tayyip Erdoğan diskuton çështje globale dhe rajonale me kryeministrin holandez Dick Schoof në një bisedë telefonike.
Erdoğan: Plani izraelit për kontroll ushtarak të Gazës është i papranueshëm
Erdoğan: Plani izraelit për kontroll ushtarak të Gazës është i papranueshëm / AA
20 Gusht 2025

Plani i qeverisë së Netanyahut për ta vënë gjithë Rripin e Gazës nën kontrollin ushtarak izraelit është i papranueshëm, deklaroi të mërkurën presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan.

Gjatë një bisede telefonike me kryeministrin holandez Dick Schoof, të dy liderët diskutuan marrëdhëniet midis Türkiye dhe Holandës, si dhe çështje rajonale e globale, sipas një postimi nga Drejtoria e Komunikimeve në platformën turke të mediave sociale NSosyal.

Të sugjeruara

Erdoğan u shpreh gjatë bisedës se është e kënaqshme të shihet që partneriteti midis Türkiye dhe Holandës po forcohet, dhe se ata do të vazhdojnë të ndërmarrin hapa për ta thelluar bashkëpunimin mes dy vendeve, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes.

Ai shtoi gjithashtu se Türkiye po punon për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme për t’i dhënë fund luftës mes Ukrainës dhe Rusisë, dhe se si vend mikpritës i Procesit të Istanbulit, do t’i vazhdojë përpjekjet në këtë drejtim.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us