LUFTA NË GAZA
Gaza: Rritet në 64.656 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite
Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, janë ndarë të dhënat e fundit në lidhje me viktimat dhe të plagosurit në sulmet që Izraeli vazhdon në Rripin e Gazës.
Gaza: Rritet në 64.656 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite / AA
10 Shtator 2025

Është rritur në 64.656 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023. 

Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, janë ndarë të dhënat e fundit në lidhje me viktimat dhe të plagosurit në sulmet që Izraeli vazhdon në Rripin e Gazës.

Në 24 orët e fundit në spitalet e Gazës janë sjellë 41 palestinezë të vrarë dhe 184 të tjerë të plagosur. Të paktën 12.098 palestinezë janë vrarë dhe 51.462 të tjerë janë plagosur në sulmet që ushtria izraelite ka kryer që nga 18 marsi e deri më tani, duke shkelur armëpushimin e arritur më 19 janar.

Gjithashtu, 12 palestinezë u vranë dhe 30 të tjerë u plagosën në 24 orët e fundit, në sulmet ku u shënjestruan ata që po prisnin për ndihmë humanitare.

Është rritur në 2.456 numri i personave të vrarë dhe në 17.861 i të plagosurve që nga 27 maji në sulmet sistematike që shënjestrojnë palestinezët në të ashtuquajturat pika shpërndarjeje të ndihmave në Gaza, të drejtuara nga Izraeli dhe ShBA-ja.

Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur në 64.656 ndërsa numri i të plagosurve në 163.503.

Thuhet se mijëra të vdekur ndodhen ende nën rrënoja në Rripin e Gazës.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
