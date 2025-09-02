TÜRKİYE
Türkiye përuroi anijen e saj të tetë kombëtare TCG Icel
Fregata shumëqëllimëshe TCG Icel është e pajisur me sisteme armësh dhe sensorë vendas.
Türkiye përuroi anijen e saj të tetë kombëtare TCG Icel / AA
2 Shtator 2025

Türkiye të hënën përuroi anijen e saj të tetë kombëtare, fregatën shumëqëllimëshe TCG Icel (F-518), gjatë një ceremonie në kantierin detar Sefine në provincën veriperëndimore Yalova.

Projekti i TCG Icel u nënshkrua më 6 prill 2023 midis Sekretariatit Turk për Industrinë e Mbrojtjes (SSB), konsorciumit të kantierëve detarë TAIS dhe kompanisë së mbrojtjes STM, për ndërtimin e shtatë fregatave të “klasës Istif”. Dy prej tyre janë aktualisht në ndërtim në kantierin Sefine.

TCG Icel është e aftë të kryejë detyra monitorimi, zbulimi, patrullimi, luftë kundër nëndetëseve, mbrojtje kundërajrore, vetëmbrojtje si dhe operacione kërkim-shpëtimi në të gjitha kushtet atmosferike deri në forcën e detit 5 (deri në 4 metra dallgëzim).

Fregata do të përdoret për mbrojtjen e transportit detar në ujërat bregdetare, për parandalimin e sulmeve terroriste si dhe për mbështetje amfibike.

TCG Icel ka gjatësi 113 metra dhe një tonazh prej rreth 3.200 tonësh.

Është e pajisur me kombinim motorësh me turbina gazi dhe naftë, që arrijnë shpejtësi maksimale mbi 29 nyje. Rrezja e veprimit është 5.700 milje detare me 14 nyje dhe 4.000 milje detare me 19 nyje, me një konsum karburanti prej 95 për qind.

Ajo mund të qëndrojë në det për të paktën dy javë me furnizimet e veta. Kuverta e saj e helikopterëve lejon uljen dhe qëndrimin e një helikopteri 10-tonësh ose dronëve (UAV).

Fregata përmban sisteme armësh, sensorë dhe softuer të prodhuar në Türkiye. Disa prej tyre janë: topi 76 mm i kompanisë MKE, sistemi i mbrojtjes ajrore Gokdeniz, sistemi i lëshimit vertikal Midlas dhe raketat kundër anijeve Atmaca.

Do të integrohen gjithashtu: radarë 3D për kërkim ajror dhe sipërfaqësor, radar për drejtimin e zjarrit, sistem elektro-optik për kërkim dhe ndjekje, sistem për luftë elektronike dhe sistemi i menaxhimit të rrjetit të betejës ADVENT.

TCG Icel është prodhuar me kontributin e rreth 200 kompanive vendase furnizuese, me një shkallë të prodhimit kombëtar mbi 70 për qind.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
