Aktivistët që marrin pjesë në Flotiljen Globale “Sumud” përsëritën thirrjet për mbrojtje ndërkombëtare pasi qeveria e Mbretërisë së Bashkuar refuzoi të ofrojë garanci sigurie.
Flotilja, e cila është nisur drejt enklavës së bllokuar për të ofruar ndihmë humanitare, përfshin dhjetëra aktivistë nga 44 vende, përfshirë një delegacion të Mbretërisë së Bashkuar.
Vullnetarët më parë i kishin kërkuar qeverisë t’i “mbështesë” dhe “mbrojë” ata në rast të ndalimit nga forcat izraelite, siç ndodhi gjatë dy misioneve më të fundit të flotiljes, raportoi e përditshmja skoceze “The National”.
Megjithatë, kryeministri britanik Keir Starmer tha të mërkurën se qeveria nuk do t’u ofrojë mbrojtje qytetarëve të Mbretërisë së Bashkuar në bord.
Në një deklaratë të re, organizatorët e flotiljes u bënë thirrje qeverive, OKB-së dhe vëzhguesve ndërkombëtarë që të “qëndrojnë fort pranë tyre dhe të garantojnë kalimin e tyre të sigurt”.
“Flotilja Globale ‘Sumud’ qëndron e bashkuar në misionin e saj humanitar për të ofruar ushqim, ujë dhe furnizime mjekësore urgjentisht të nevojshme për popullin palestinez që po përjeton një gjenocid katastrofik, uri dhe krizë shëndetësore në rritje të shkaktuar nga rrethimi i paligjshëm i Izraelit në Gaza”, tha një zëdhënës i flotiljes.
Një apel i veçantë, i nënshkruar nga mbi 140 përfaqësues të zgjedhur nga vende të ndryshme, por asnjë nga Mbretëria e Bashkuar, bëri thirrje për krijimin e një korridori humanitar dhe mbrojtje për ata që janë në bord.
Ky apel vjen ndërsa ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë izraelit, Itamar Ben Gvir, u zotua të etiketojë vullnetarët e flotiljes si “terroristë” dhe të sekuestrojë anijet e tyre.
Flotiljet e mëparshme të ndihmës, “Madleen” dhe “Handala”, u kapën nga forcat izraelite, ndërsa pjesëmarrësit u ndaluan dhe më vonë u deportuan.
Zëdhënësi i punëve të jashtme të të Gjelbërve Skocezë, Patrick Harvie, dënoi qëndrimin e qeverisë, duke e quajtur atë “një turp”. Ai tha se Starmer ka “detyrim moral dhe ligjor” për të mbështetur misionet e ndihmës.
“Këto ishin anije që transportonin formulë për foshnje, pelena dhe furnizime mjekësore. Mosveprimi në këtë drejtim do ta turpërojë vendin tonë për breza me radhë”, tha Harvie.