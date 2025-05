Grupi palestinez Hamas tha të martën se nuk do të jetë pjesë e asnjë marrëveshjeje administrative në Rripin e Gazës të pasluftës, me kushtin e një konsensusi kombëtar.

"Çdo marrëveshje për të ardhmen e Gazës pas agresionit (izraelit) duhet të bazohet në konsensusin kombëtar dhe ne do ta lehtësojmë këtë," tha zëdhënësi i Hamasit, Hazem Qassem për Anadolu.

Ai tha se “nuk është e nevojshme që Hamasi të jetë pjesë e rregullimeve administrative në Gaza”.

"Hamasi nuk është i interesuar për këtë dhe nuk dëshiron të jetë fare në ato marrëveshje," tha ai.

Zëdhënësi nënvizoi rëndësinë që këto marrëveshje administrative të përfundohen "me konsensus të brendshëm kombëtar".

"Hamasi nuk do të lejojë asnjë forcë të jashtme të ndërhyjë," tha ai.

Qassem tha se këto marrëveshje duhet të çojnë në "fillimin e një procesi serioz dhe të vërtetë rindërtimi për të shpëtuar popullin tonë në Gaza nga katastrofa që pësoi" për shkak të luftës gjenocidale të Izraelit.

Hamasi nuk do të jetë "pengesë për çdo marrëveshje të arritur me konsensus kombëtar që do të nisë rindërtimin" në Gaza, theksoi ai.

Në dhjetor, Hamasi pranoi propozimin egjiptian për të formuar një "komitet mbështetës të komunitetit" për të drejtuar Gazën e pasluftës.

Egjipti do të presë një samit urgjent arab të martën për të formuluar një qëndrim të unifikuar arab për çështjen palestineze dhe për të paraqitur një kundërpropozim arab ndaj planeve të ShBA-së për ta zhvendosur popullsinë e Gazës.

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka bërë thirrje në mënyrë të përsëritur që Gaza të "merret" dhe të zhvendoset popullsia e saj, për ta kthyer atë në një destinacion turistik.

Plani i tij është hedhur poshtë nga bota arabe dhe shumë vende të tjera, të cilët thonë se ai përbën spastrim etnik.

Gati 48.400 palestinezë janë vrarë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe më shumë se 111.000 janë plagosur në luftën brutale të Izraelit në Gaza që nga tetori 2023. Ofensiva, e cila e ka lënë enklavën në gërmadha, u ndal në bazë të një marrëveshjeje armëpushimi dhe shkëmbimi të të burgosurve që hyri në fuqi më 19 janar.

Izraeli të dielën ndaloi hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza për shkak se kryeministri Benjamin Netanyahu refuzoi të fillonte negociatat për fazën e dytë të marrëveshjes së armëpushimit midis Tel Avivit dhe Hamasit.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti për Netanyahun dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavë.