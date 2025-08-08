BOTA
2 minuta leximi
Zjarri në kanionin e Kalifornisë përhapet në 405 hektarë, detyron evakuime
Kalifornia ka parë tashmë më shumë se 4.400 zjarre këtë vit, duke djegur mbi 89.500 hektarë: pothuajse trefishi i zonës së djegur në të njëjtën kohë vitin e kaluar.
15 orë më parë

Një zjarr i egër që po shpërndahej me shpejtësi në Kaliforninë Jugore u përhap në 405 hektarë brenda disa orësh të enjten, duke detyruar evakuime pranë Liqenit Piru, ndërsa ekipet e zjarrfikësve nisën një reagim agresiv nga ajri dhe toka, thanë autoritetet.

Zjarri i Kanionit u ndez në lindje të Liqenit Piru në Qarkun Ventura gjatë pasdites dhe u përhap shpejt në Qarkun fqinj të Los Angeles, sipas zyrtarëve të zjarrfikësve të cituar nga Fox News.

"Zjarri i Kanionit po digjet aktualisht midis Qarkut të Los Angeles dhe Qarkut Ventura në zonën e Liqenit Piru. Disa zona janë nën urdhër dhe paralajmërim evakuimi," tha Departamenti i Zjarrfikësve të Qarkut të Los Angeles.

Urdhra evakuimi u lëshuan për Zonën Rekreative të Liqenit Piru dhe komunitetet përreth, me paralajmërime evakuimi të shtrira në fermat në skajin perëndimor të Kanionit Holser, sipas NBC 4.

Avionët zjarrfikës u mbushën me karburant në Liqenin Piru, ndërsa ekipet tokësore punuan për të kontrolluar flakët që lëviznin me shpejtësi.

Shkaku i flakëve mbetet nën hetim. Është një nga të paktën katër zjarret aktive në rajon. 

Kalifornia ka parë tashmë më shumë se 4.400 zjarre këtë vit, duke djegur mbi 89.500 hektarë, pothuajse trefishi i zonës së djegur në të njëjtën kohë vitin e kaluar, sipas shifrave shtetërore të cituara nga NBC 4.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
