Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan do të marrë pjesë në një takim të jashtëzakonshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OBI) të premten, për të diskutuar mbi agresionin e vazhdueshëm izraelit kundër palestinezëve dhe propozimet për dëbimin e tyre nga toka e tyre, thanë burimet diplomatike.

Takimi, i caktuar për t'u mbajtur në Jeddah, Arabinë Saudite, synon të paraqesë një përgjigje të unifikuar nga anëtarët e OIC ndaj thirrjeve të presidentit amerikan Donald Trump për zhvendosjen e detyruar të palestinezëve, thanë burimet.

Diskutimet do të mbulojnë gjithashtu planin e rindërtimit të Rripit të Gazës të miratuar të martën në një samit urgjent të Ligës Arabe.

Gjatë takimit, Fidan pritet të theksojë të drejtën e patjetërsueshme të palestinezëve për vetëvendosje dhe të riafirmojë angazhimin e Türkiyes për të mbrojtur të drejtat e tyre.

Ai do të theksojë se çdo plan për dëbimin e palestinezëve nga Gaza është i papranueshëm dhe shkel ligjin ndërkombëtar.

Fidan do ta theksojë gjithashtu rëndësinë e përqendrimit në rindërtimin e Gazës dhe do të përsërisë mbështetjen e Ankarasë për planin e rindërtimit të liderëve arabë. Përveç kësaj, ai do të bëjë thirrje për intensifikimin e përpjekjeve të përbashkëta për të çuar përpara njohjen e Palestinës si një shtet i pavarur.

Ai gjithashtu pritet të nënvizojë nevojën urgjente për një armëpushim të përhershëm në Gaza dhe dërgimin e pandërprerë të ndihmave humanitare.

Një samit urgjent arab në Kajro të martën miratoi planin e rindërtimit të Egjiptit prej 53 miliardë dollarësh për të rindërtuar Rripin e Gazës pa i zhvendosur palestinezët nga toka e tyre. Propozimi arab erdhi pas planit të Trumpit për të "marrë në dorë" Gazën dhe rivendosjen e palestinezëve për ta zhvilluar në atë që ai e quajti "Riviera e Lindjes së Mesme".

Plani u hodh poshtë nga bota arabe dhe shumë vende të tjera, të cilët thonë se ai përbën spastrim etnik.