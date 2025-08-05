BOTA
Ish-presidenti brazilian Bolsonaro dënohet me arrest shtëpie
Gjykata e Lartë e Brazilit vendosi dënimin me arrest shtëpie ndaj ish-presidentit Jair Bolsonaro, i cili akuzohet për tentativë për grusht shteti.
Lidhur me gjyqin ndaj ish-presidentit brazilian Bolsonaro janë shënuar zhvillime. Gjykata e Lartë pasi i vendosi Bolsonaros byzylyk elektronik në këmbë dhe i ndaloi daljen në rrugë muajin e kaluar, ajo tani e ka dënuar atë me arrest shtëpiak.

Gjyqtari i gjykatës, Alexandre de Moraes, lëshoi urdhrin e arrestit shtëpiak me arsyetimin se Bolsonaro shkeli masat paraprake të vendosura ndaj tij duke ndarë në llogaritë e tij në rrjetet sociale një video të tre djemve të tij, të cilët janë deputetë të parlamentit.

Për shkak të këtij vendimi, Bolsonaro do të ketë të drejtë vetëm të takohet me anëtarët e familjes dhe avokatët e tij, dhe të gjithë telefonat celularë në shtëpinë e tij do të konfiskohen, theksohet më tej.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
