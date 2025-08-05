5 Gusht 2025
Lidhur me gjyqin ndaj ish-presidentit brazilian Bolsonaro janë shënuar zhvillime. Gjykata e Lartë pasi i vendosi Bolsonaros byzylyk elektronik në këmbë dhe i ndaloi daljen në rrugë muajin e kaluar, ajo tani e ka dënuar atë me arrest shtëpiak.
Gjyqtari i gjykatës, Alexandre de Moraes, lëshoi urdhrin e arrestit shtëpiak me arsyetimin se Bolsonaro shkeli masat paraprake të vendosura ndaj tij duke ndarë në llogaritë e tij në rrjetet sociale një video të tre djemve të tij, të cilët janë deputetë të parlamentit.
Për shkak të këtij vendimi, Bolsonaro do të ketë të drejtë vetëm të takohet me anëtarët e familjes dhe avokatët e tij, dhe të gjithë telefonat celularë në shtëpinë e tij do të konfiskohen, theksohet më tej.