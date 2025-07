Ministri i Jashtëm francez Jean-Noel Barrot do të shkojë në kryeqytetin ukrainas Kiev të hënën për ta riafirmuar mbështetjen e Parisit për vendin e shkatërruar nga lufta mes luftës së vazhdueshme Rusi-Ukrainë, e cila tani është në vitin e saj të katërt.

"Unë po udhëtoj për në Kiev. Do të marr pjesë në konferencën e ambasadorëve dhe do ta riafirmoj, në emër të Francës, mbështetjen tonë të palëkundur për sovranitetin, integritetin territorial dhe lirinë e popullit ukrainas", tha Barrot në një deklaratë në X, ndërsa po shkonte me tren drejt kryeqytetit ukrainas.

Duke reaguar ndaj deklaratës së Barrot, Ministri i Jashtëm ukrainas Andriy Sybiha tha se do të jetë i lumtur ta mirëpresë homologun e tij francez si të ftuarin e nderit të Kievit në konferencë.

"Kjo është një njohje e angazhimit tuaj personal dhe udhëheqjes së Francës. Së bashku, ne po punojmë për të rivendosur paqen, sigurinë dhe drejtësinë", shkroi Sybiha në X.

Javën e kaluar, ministri i jashtëm francez u tha gazetarëve në Bruksel se do të udhëtonte për në Kiev me ftesë të Sybihas për të "riafirmuar mbështetjen e Francës dhe Evropës për rezistencën ukrainase".

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy njoftoi takimin e të gjithë ambasadorëve ukrainas gjatë një video-adresimi në mbrëmje në fillim të këtij muaji, duke vënë në dukje se janë vendosur detyra të qarta për diplomatët, përveç disa hapave reformues brenda ministrisë.

"Këto do të prezantohen nga Ministri. Ne po përgatitemi të zgjerojmë ndjeshëm aftësitë e diplomacisë ukrainase", vuri në dukje ai.