Macron: Trump do të ndihet i tradhtuar nëse Rusia s’përgjigjet qartë për armëpushimin

“Nëse Rusia nuk jep një përgjigje të qartë, atëherë, me të drejtë, presidenti Trump do të ndihet i mashtruar dhe i tradhtuar dhe do të duhet të reagojë”, tha Macron në një konferencë për media pas samitit të BE-së në Paris.