LUFTA NË GAZA
Sulmet me dronë izraelitë vrasin tetë palestinezë në Gaza
Sulmet me dronë shënjestuar tendat e personave të zhvendosur në Khan Younis, shtëpitë në Deir al-Balah edhe në Qytetin e Gazës.
Sulmet me dronë izraelitë vrasin tetë palestinezë në Gaza / AA
1 Gusht 2025

Të paktën tetë palestinezë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën të premten herët në sulmet me dronë izraelitë që synonin zona të shumta në të gjithë Gazën, sipas burimeve mjekësore.

Katër palestinezë u vranë dhe të tjerë u plagosën kur një dron izraelit bombardoi tendat që strehonin civilë të zhvendosur në zonën Al-Mawasi në perëndim të Khan Younis në Gazën jugore.

Në qytetin Deir al-Balah të Gazës qendrore, katër persona të tjerë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm ajror izraelit që synonte një zonë banimi.

Disa viktima u raportuan gjithashtu në Qytetin e Gazës ku forcat izraelite bombarduan një ndërtesë në lagjen Al-Rimal dhe një shtëpi pranë varrezave Sheikh Radwan.

Duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ushtria izraelite ka ndjekur një ofensivë brutale në Gaza që nga 7 tetori 2023, duke vrarë më shumë se 60.000 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimi i pamëshirshëm ka shkatërruar enklavën dhe ka çuar në mungesë ushqimesh.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
