Presidenti i ShBA-së, Donald trump, ka minimizuar mundësinë e ndërhyrjes për t’i thënë Izraelit të ndalojë sulmet ndaj Iranit mes konfliktit në spirale, si dhe ka paralajmëruar se Teherani ka një “maksimum” prej dy javësh për të përfunduar negociatat.

Komentet e tij vijnë pasi ministri iranian i Punëve të Jashtme, Abbas Araghchi, tha se vendi i tij është “gati të shqyrtojë përsëri diplomacinë sapo të ndalet agresioni dhe agresori të mbahet përgjegjës”. Ai po i referohej Izraelit, i cili nisi sulmet më 13 qershor, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Irani, përfshirë qindra sulme me dronë dhe raketa.

Trump minimizoi mundësinë që ShBA-ja t'i kërkojë Izraelit të ndalojë sulmet e tij, duke theksuar se vendi aktualisht po "fiton" konfliktin në vazhdim.

“Mendoj se është shumë e vështirë ta bësh këtë kërkesë tani. Nëse dikush fiton, është pak më e vështirë për t'u bërë sesa nëse dikush humbet, por ne jemi të gatshëm, të gatshëm dhe të aftë dhe kemi folur me Iranin dhe do të shohim se çfarë ndodh”, u tha Trump gazetarëve pasi zbriti në New Jersey.

I pyetur për afatin kohor dy-javor që ai përcaktoi të enjten për marrjen e një vendimi në lidhje me kryerjen e sulmeve amerikane ndaj Iranit, Trump tha se është koha "maksimale" që ai do të ofrojë para se të ndërmarrë veprime.

"Është koha për të parë nëse njerëzit do të vijnë në vete ose jo", tha Trump.

Më tej, ai gjithashtu minimizoi bisedimet që u zhvilluan të premten midis ministrit Araghchi dhe shefave të diplomacisë të tre vendeve evropiane, duke theksuar se "Evropa nuk do të jetë në gjendje të ndihmojë në këtë”.

"Ata nuk ndihmuan, jo. Irani nuk dëshiron të flasë me Evropën. Ata duan të flasin me ne", tha ai.

Trump tha se beson se Irani do të kishte qenë në gjendje të sigurojë një armë bërthamore "brenda pak javësh ose sigurisht brenda pak muajsh", duke pohuar: "Nuk mund ta lejojmë që kjo të ndodhë".

Irani ka mohuar çdo qëllim për të siguruar një armë bërthamore dhe ka deklaruar se programi i tij bërthamor është i orientuar vetëm drejt qëllimeve civile.

Armiqësitë shpërthyen më 13 qershor kur Izraeli nisi një seri sulmesh në disa lokacione në të gjithë Iranin, duke përfshirë objekte ushtarake dhe bërthamore, duke e çuar Teheranin të nisë sulme hakmarrëse.

Autoritetet izraelite thanë se të paktën 25 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur që atëherë në sulmet me raketa iraniane. Ndërkohë, sipas raporteve të mediave raniane, të paktën 639 persona janë vrarë dhe më shumë se 1.300 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite në Iran.