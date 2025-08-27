Presidenti i Kroacisë, Zoran Millanoviq, të mërkurën dënoi ashpër sulmet e ushtrisë izraelite ndaj civilëve në Gaza dhe aksionin e paralajmëruar për marrjen dhe pushtimin ushtarak të qytetit të Gazës.
Presidenti kroat priti të mërkurën ministren e jashtme dhe të diasporës së Palestinës, Varsen Aghabekian, e cila ndodhet zyrtarisht për vizitë në Zagreb.
“Pushtimi i Gazës nuk mund të justifikohet me asgjë”, theksoi presidenti kroat Millanoviq.
Në takimin e mbajtur në Zyrën e Presidentit kroat, ata biseduan për situatën në Gaza, e cila prej muajsh, dhe sidomos këto ditë të fundit, është e ekspozuar ndaj sulmeve brutale të ushtrisë izraelite.
“Presidenti Millanoviq dënoi ashpër sulmet e ushtrisë izraelite ndaj civilëve në Gaza dhe aksionin e paralajmëruar për marrjen ushtarake dhe pushtimin e Gazës. Pushtimi i Gazës nuk mund të justifikohet me asgjë, mendon presidenti Millanoviq”, thuhet në njoftimin e Zyrës së Presidentit.
Si bashkëkrijues kushtetues i politikës së jashtme kroate, ai i përcolli ministres Aghabekian qëndrimin e tij se i vetmi zgjidhje e drejtë e luftës në Gaza është njohja e ekzistencës së dy shteteve, Izraelit dhe Palestinës.
“Kroacia duhet ta njohë Palestinën si një hap drejt ndalimit të luftës dhe katastrofës humanitare në Gaza. Njohja e të drejtës së popullit palestinez për shtetin e vet është e vetmja mënyrë për të vendosur paqe të qëndrueshme në Lindjen e Mesme”, tha Milanoviq në takimin me ministren Aghabekian.
Ai paralajmëroi se, në kuadër të kompetencave të tij kushtetuese, do të angazhohet fuqishëm që Kroacia ta njohë sa më shpejt Palestinën dhe u bëri thirrje Qeverisë së Kroacisë dhe Parlamentit që të nisin procedurat për njohjen e Palestinës.