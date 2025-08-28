Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA) të mërkurën ishin i vetmi shtet në Këshillin e Sigurimit të OKB-së që refuzoi të pranonte se uria në rritje në Rripin e Gazës është një “krizë e shkaktuar nga veprimet e njeriut”.
Në total, 14 anëtare të Këshillit e dënuan ashpër “përdorimin e urisë si armë lufte”, duke theksuar se është “qartësisht e ndaluar nga e drejta ndërkombëtare humanitare”. Ato bënë thirrje për një “armëpushim të menjëhershëm, të pakushtëzuar dhe të përhershëm”, lirimin e të gjithë pengjeve që kanë mbetur në Gaza dhe rritjen e ndihmës humanitare.
ShBA-ja ishte i vetmi anëtar që u përmbajt nga nënshkrimi i deklaratës, ku theksohej se Izraeli duhet “menjëherë dhe pa kushte të heqë të gjitha kufizimet për shpërndarjen e ndihmës” dhe i bëhej thirrje të “anulonte menjëherë vendimin për zgjerimin e mëtejshëm të operacionit ushtarak në Gaza me synim marrjen e qytetit të Gazës”.
Këshilli u mblodh për të diskutuar katastrofën humanitare në Gaza, ndërsa zyrtarë të OKB-së dhe përfaqësues humanitarë paralajmëruan se uria po përhapet në territorin e rrethuar.
“Uria në Gaza është këtu, një uri e inskenuar, e planifikuar, artificialisht e shkaktuar”, tha Inga Ashing, drejtoreshë ekzekutive e organizatës Save the Children. “Teksa flasim, fëmijët në Gaza po vdesin sistematikisht nga uria. Kjo është një politikë e qëllimshme. Ky është përdorimi i urisë si metodë lufte në formën më të keqe.”
Ashing tha se klinikat e kësaj organizate jofitimprurëse në Gaza janë të mbushura me fëmijë të varfër, aq të kequshqyer sa “nuk kanë fuqi të flasin apo edhe të qajnë nga agonia. Ata shtrihen atje të dobësuar, duke u shuar para syve.”
Joyce Msuya, ndihmëssekretare e përgjithshme për çështjet humanitare, u tha anëtarëve të Këshillit se më shumë se gjysmë milioni palestinezë në Gaza po përballen me “uri, varfëri dhe vdekje”, që përbën rreth një të katërtën e popullsisë. Ky numër mund të rritet në mbi 640.000 deri në fund të shtatorit.
Msuya tha se uria është konfirmuar në guvernoratin e Gazës, dikur zona më e populluar, dhe pritet të përhapet në Deir al-Balah dhe Khan Younis deri në fund të muajit të ardhshëm, nëse nuk ka ndryshim të madh të situatës në terren.
“Uria pothuajse nuk ka lënë askënd pa prekur në Gaza”, tha ajo. “Të jemi të qartë: Kjo uri nuk është rezultat i thatësirës apo i ndonjë fatkeqësie natyrore. Është një katastrofë e shkaktuar - rezultat i konfliktit që solli vdekje masive të civilëve, plagosje, shkatërrime dhe zhvendosje të detyruar.”
Ministria e Shëndetësisë së Gazës konfirmoi të mërkurën vdekjen e 10 personave të tjerë nga uria, përfshirë dy fëmijë, duke e çuar numrin total të viktimave të lidhura me urinë në 313. Këtu përfshihen 119 fëmijë.
Bllokada e plotë e Gazës nga Izraeli, e vendosur që nga fillimi i marsit, ka krijuar kushte katastrofale për 2.4 milionë banorët e saj, duke shkaktuar uri, përhapje të gjerë sëmundjesh dhe kolaps të shërbimeve bazë.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli po përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për shkak të luftës në këtë enklavë.