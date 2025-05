Ministria e Punëve të Jashtme e Türkiyes, lidhur me zgjerimin e sulmeve të Izraelit në Gaza tha se "Zgjerimi i sulmeve të Izraelit në Gaza në një kohë kur negociatat janë duke vazhduar, dobëson përpjekjet për sigurimin e paqes dhe stabilitetit".

Ministria bëri një deklaratë me shkrim lidhur me operacionin tokësor në shkallë të gjerë që Izraeli zhvillon në Gaza.

"Zgjerimi i sulmeve të Izraelit në Gaza në një kohë kur negociatat janë duke vazhduar, dobëson të gjitha përpjekjet për sigurimin e paqes dhe stabilitetit. Kjo situatë tregon edhe një herë se Izraeli nuk ka për qëllim të arrijë paqe të përhershme. Ne përsërisim thirrjen tonë për ndërprerjen e menjëhershme të operacioneve në pjesë të ndryshme të Gazës, lejimin e hyrjes së ndihmës humanitare në Gaza dhe sigurimin e armëpushimit të menjëhershëm", thuhet në deklaratë.

"Është me rëndësi të madhe që komuniteti ndërkombëtar të ndërmarrë hapa efektivë dhe vendimtarë kundër Izraelit me qëllim vendosjen e paqes dhe sigurisë rajonale", theksohet në deklaratën në të cilën komuniteti ndërkombëtar ftohet të ndërmarrë veprime në përputhje me detyrimet e tij ligjore dhe humanitare.

Ushtria izraelite njoftoi fillimin e sulmeve tokësore në Gaza, me qëllim zgjerimin e pushtimit dhe bërjen e tij të përhershëm, si pjesë e një plani të ri sulmi të miratuar nga kabineti i sigurisë më 4 maj.

Në një deklaratë nga ushtria izraelite thuhet se në kuadër të planit të quajtur "Karrocat luftarake të Gideonit", në veri dhe jug të Rripit të Gazës ka filluar operacion gjithëpërfshirës tokësor.

Më tej theksohet se ushtria izraelite ka nisur sulme në 670 pika këtë javë, duke synuar civilët në Gaza, përfshirë shkolla, spitale dhe tenda që strehonin palestinezë të zhvendosur.