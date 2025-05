Udhëheqja e lartë e entitetit boshnjak Republika Sërpska (RS) u takua sot në Banja Luka dhe mori një vendim për të formuar policinë kufitare të RS-së, njoftoi Presidenti i RS-së Millorad Dodik.

"Është formuar edhe një grup pune, i cili sot mbajti takimin e parë për hartimin e ligjit që do ta rregullojë punën e policisë kufitare në territorin e Republikës Sërpska. Korniza ligjore mbi të cilën po punon Grupi Punues do të jetë ekskluzivisht në përputhje me Marrëveshjen e Dejtonit dhe Aneksin 2 të saj", tha Dodik në një postim në rrjetin social X.

Ai gjithashtu deklaroi se në periudhën nga viti 1996 deri në vitin 2000, kufiri i RS-së kontrollohej nga Policia e Republika Sërpska dhe se, "në kundërshtim me Marrëveshjen e Dejtonit dhe Kushtetutën e BeH-së", më 13 janar 2000, Përfaqësuesi i Lartë Wolfgang Petritsch vendosi të themelojë Shërbimin Shtetëror Kufitar të BeH-së.

“Me këtë rast, në pasdite do të mbahet një seancë e mbyllur e Qeverisë së Republikës Srpska, në të cilën do të diskutohen çështje të tjera të situatës së përgjithshme politike dhe të sigurisë në Republikën Sërpska dhe Bosnjë e Hercegovinë”, shtoi Dodik.

Ai njoftoi se, si ai, ashtu dhe kryetarja e Presidencës së BeH-së, Zheljka Cvijanoviq, do të marrin pjesë në seancë.



Kjo është një tjetër lëvizje të një seri lëvizjesh nga udhëheqja e qeverisë së njësisë së RS-së, të cilat po ndërlikojnë krizën ekzistuese politike të Bosnjë dhe Hercegovinës.

Bosnja dhe Hercegovina është në një krizë të rëndë politike të shkaktuar nga Presidenti i entitetit të Republika Sërpska, Millorad Dodik, i cili u dënua në shkallën e parë para Gjykatës së BeH-së me një vit burg dhe gjashtë vjet ndalim nga mbajtja e detyrës së presidentit të entitetit, për mosbindje ndaj vendimeve të Përfaqësuesit të Lartë të komunitetit ndërkombëtar për BeH-në.



Në përgjigje të vendimit, shumica e kryesuar nga SNSD-ja e Dodikut në Asamblenë Kombëtare të RS, miratoi ligje që ndalojnë punën e institucioneve gjyqësore dhe të sigurisë të Bosnjë e Hercegovinës në njësinë e RS-së, gjë që u prit me dënim të ashpër nga komuniteti ndërkombëtar.



Kjo u pasua me dënime të hapave të tillë nga Millorad Dodik dhe mbështetje absolute për institucionet e Bosnjë dhe Hercegovinës. Zyrtarët evropianë kanë thënë se Dodik kërcënon sigurinë e BeH-së. Hapat e rrezikshëm të udhëheqjes së RS-së u dënuan nga zyrtarë nga Türkiye, Gjermania, Franca, Spanja, Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.

Prokuroria e Bosnjës e Hercegovinës ka lëshuar një urdhër për arrestimin e Presidentit të Republikës Sërpska, Millorad Dodik, kryeministrit të entitetit Radovan Vishkoviq dhe kryetarit të Parlamentit të RS-së, Nenad Stevandiq.

Me propozimin e Prokurorisë së Bosnjë dhe Hercegovinës, Gjykata e BeH-së të premten urdhëroi një paraburgim prej një muaji për Dodik, Vishkoviq dhe Stevandiq për shkak se ata refuzuan të paraqiteshin për t'u marrë në pyetje në Prokurorinë e BeH-së, pasi kundër tyre filloi një hetim për cenim të rendit kushtetues.