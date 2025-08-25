LUFTA NË GAZA
Sllovenia dhe Palestina nënshkruan memorandum për forcimin e dialogut politik dhe bashkëpunimit
Ministrat e Jashtëm u pajtuan për bashkëpunim më të ngushtë; Ljubljana mbështet zgjidhjen me dy shtete dhe bën thirrje për armëpushim në Gaza.
Sllovenia dhe Palestina nënshkruan memorandum për forcimin e dialogut politik dhe bashkëpunimit / AA
25 Gusht 2025

Sllovenia dhe Palestina të hënën nënshkruan një memorandum mirëkuptimi, ndërsa ministrja e Jashtme sllovene, Tanja Fajon, konfirmoi mbështetjen e fortë të vendit të saj për shtetësinë palestineze dhe bëri thirrje për një armëpushim urgjent në Gaza.

Ministrja e Jashtme palestineze, Varsen Agabekyan Shahin, vizitoi kryeqytetin e Sllovenisë, Lubjanën, me ftesë të homologes Fajon, në mes të përshkallëzimit të tensioneve në territoret palestineze të okupuara si pasojë e agresionit izraelit.

Memorandumi vendos një kornizë formale për dialog sistematik, konsultime të rregullta politike dhe bashkëpunim praktik ndërmjet dy qeverive, u tha pas nënshkrimit.

“Jemi pajtuar se autoritetet palestineze janë përfaqësuesit e vetëm legjitimë që duhet të udhëheqin dhe të administrojnë Gazën. Sllovenia është e gatshme ta ndihmojë Palestinën edhe në fushën e administratës shtetërore. Në Gaza, armët duhet të zëvendësohen me paqe”, tha Fajon pas ceremonisë.

Të sugjeruara

Ajo theksoi se Sllovenia mbetet një nga mbrojtësit më të vendosur të shtetësisë palestineze brenda Bashkimit Evropian dhe në nivel global, përfshirë edhe në Këshillin e Sigurimit të OKB-së.

“Na nevojitet një armëpushim i menjëhershëm dhe i qëndrueshëm, lirimi i të gjithë pengjeve, shpërndarja e shpejtë dhe e sigurt e ndihmës humanitare për Gazën dhe përpjekje të shtuara për realizimin e zgjidhjes me dy shtete”, shtoi ajo.

Sipas agjencisë sllovene të lajmeve STA, Shahin gjatë vizitës do të takohet edhe me drejtuesit e tjerë politikë të vendit, ndërsa pritet që bisedimet të fokusohen në zhvillimet ndërkombëtare, veçanërisht në Lindjen e Mesme.

Sllovenia, një nga mbrojtësit më të fuqishëm të të drejtave palestineze në BE, muajt e fundit ka dënuar disa herë veprimet izraelite në Gaza.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
