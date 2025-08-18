18 Gusht 2025
Kolonë ilegalë izraelitë sulmuan kompleksin e xhamisë Al-Aksa në Jeruzalemin Lindor të pushtuar të hënën në mëngjes, sipas mediave lokale.
Agjencia shtetërore e lajmeve Wafa tha se dhjetëra kolonë ilegalë izraelitë kryen rituale talmudike brenda kompleksit nën mbrojtjen e forcave të ushtrisë izraelite.
Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për myslimanët. Hebrenjtë e quajnë zonën Mali i Tempullit, duke pretenduar se aty kanë qenë dy tempuj hebraikë në kohët e lashta.
Izraeli pushtoi Jeruzalemin Lindor, ku ndodhet Al-Aksa, gjatë Luftës Arabo-Izraelite të vitit 1967. Ai e aneksoi të gjithë qytetin në vitin 1980, në një lëvizje që nuk u njoh kurrë nga bashkësia ndërkombëtare.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë