LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Kolonët izraelitë sulmojnë xhaminë Al-Aksa në Jeruzalemin Lindor të pushtuar
Dhjetëra kolonë kryejnë rituale talmudike nën mbrojtjen e ushtrisë izraelite, raportojnë mediat lokale.
Kolonët izraelitë sulmojnë xhaminë Al-Aksa në Jeruzalemin Lindor të pushtuar
Kolonët izraelitë sulmojnë xhaminë Al-Aksa në Jeruzalemin Lindor të pushtuar / AA
18 Gusht 2025

Kolonë ilegalë izraelitë sulmuan kompleksin e xhamisë Al-Aksa në Jeruzalemin Lindor të pushtuar të hënën në mëngjes, sipas mediave lokale.

Agjencia shtetërore e lajmeve Wafa tha se dhjetëra kolonë ilegalë izraelitë kryen rituale talmudike brenda kompleksit nën mbrojtjen e forcave të ushtrisë izraelite.

Të sugjeruara

Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për myslimanët. Hebrenjtë e quajnë zonën Mali i Tempullit, duke pretenduar se aty kanë qenë dy tempuj hebraikë në kohët e lashta.

Izraeli pushtoi Jeruzalemin Lindor, ku ndodhet Al-Aksa, gjatë Luftës Arabo-Izraelite të vitit 1967. Ai e aneksoi të gjithë qytetin në vitin 1980, në një lëvizje që nuk u njoh kurrë nga bashkësia ndërkombëtare.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us