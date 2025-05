Rivalët e luftës, Ukraina dhe Rusia, do të nisin bisedimet e tyre të para të drejtpërdrejta pas më shumë se tre vjet përplasjesh, me Presidentin rus Vladimir Putin që nuk është përfshirë në listën e pjesëmarrësve.

Delegacioni i Rusisë mbërriti në Türkiye të enjten për negociatat mbi një armëpushim të mundshëm me Ukrainën, raportoi agjencia ruse e lajmeve RIA Novosti.

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, tha se ende mund të udhëtojë për në Türkiye nëse bisedimet e para të drejtpërdrejta të paqes midis Rusisë dhe Ukrainës përparojnë.

"E dini, nëse do të ndodhte diçka, do të shkoja të premten", tha Trump në Katar.



Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, kishte sfiduar Putinin që të takohej personalisht me të në Istanbul, por delegacioni rus përfshin vetëm një ekip të nivelit më të ulët.

Një zyrtar ukrainas tha se nuk kishte asnjë marrëveshje për kohën kur mund të fillonin bisedimet me Rusinë në Türkiye, duke hedhur poshtë raportimet nga mediat ruse.