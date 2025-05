Më 1 korrik, Türkiye do ta marrë për herë të parë komandën e Komandës së Forcës Detare Amfibe të Forcës Aleate të Reagimit të NATO-s dhe të Komandës së Forcës së Zbarkimit, njoftoi të hënën Ministria e Mbrojtjes Kombëtare turke.

Në kuadër të angazhimeve të vendit ndaj NATO-s,Türkiye do t'i marrë përsipër këto komanda nga 1 korriku 2025 deri më 30 qershor 2026, thuhet në deklaratën e ministrisë.

“Shtabi i Komandës së Forcës Detare Amfibe dhe i Komandës së Forcës së Zbarkimit, së bashku me Batalionin tonë të Këmbësorisë Detare për Zbarkim, do të marrin pjesë në stërvitjen Dynamic Mariner/Flotex-25, e cila do të zhvillohet nga 24 marsi deri më 4 prill 2025, me anijet TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Orucreis dhe TCG Gaziantep, si dhe me Route/Spanjën”, shtohet në deklaratë.