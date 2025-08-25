LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
OBI-ja kundërshton planet e Izraelit për pushtimin e Rripit të Gazës
Organizata për Bashkëpunim Islam (OBI) kundërshton planet e Izraelit për të pushtuar plotësisht Rripin e Gazës, duke bërë thirrje për presion mbi Tel Avivin që t'i ndalojë veprimet e tij kundër palestinezëve në enklavë
OBI-ja kundërshton planet e Izraelit për pushtimin e Rripit të Gazës
OBI-ja kundërshton planet e Izraelit për pushtimin e Rripit të Gazës / AA
25 Gusht 2025

Organizata për Bashkëpunim Islam (OBI) kundërshton planet e Izraelit për ta pushtuar plotësisht Rripin e Gazës, duke bërë thirrje për presion mbi Tel Avivin që t'i ndalojë veprimet e tij kundër palestinezëve në enklavë.

Në një deklaratë përfundimtare pas një takimi urgjent ministror në Xheda të Arabisë Saudite, OBI-ja dënoi me forcë planet izraelite "për të imponuar pushtim të plotë dhe kontroll ushtarak mbi Rripin e Gazës" dhe hodhi poshtë "çdo skemë, pavarësisht natyrës së saj, që synon zhvendosjen me forcë të popullit palestinez".

Ajo u bëri thirrje të gjitha shteteve "t'i marrin të gjitha masat e mundshme ligjore dhe efektive", përfshirë vendosjen e sanksioneve, pezullimin e dërgesave të armëve dhe rishikimin e marrëdhënieve diplomatike dhe ekonomike, "për ta parandaluar atë t'i vazhdojë veprimet e tij kundër popullit palestinez".

Të sugjeruara

Deklarata gjithashtu denoncon shënjestrimin e qëllimshëm të Izraelit ndaj gazetarëve dhe profesionistëve të medias në Rripin e Gazës.

"Këto veprime përbëjnë krim lufte dhe sulm ndaj lirisë së shtypit", thekson OBI-ja.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us