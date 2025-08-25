Organizata për Bashkëpunim Islam (OBI) kundërshton planet e Izraelit për ta pushtuar plotësisht Rripin e Gazës, duke bërë thirrje për presion mbi Tel Avivin që t'i ndalojë veprimet e tij kundër palestinezëve në enklavë.
Në një deklaratë përfundimtare pas një takimi urgjent ministror në Xheda të Arabisë Saudite, OBI-ja dënoi me forcë planet izraelite "për të imponuar pushtim të plotë dhe kontroll ushtarak mbi Rripin e Gazës" dhe hodhi poshtë "çdo skemë, pavarësisht natyrës së saj, që synon zhvendosjen me forcë të popullit palestinez".
Ajo u bëri thirrje të gjitha shteteve "t'i marrin të gjitha masat e mundshme ligjore dhe efektive", përfshirë vendosjen e sanksioneve, pezullimin e dërgesave të armëve dhe rishikimin e marrëdhënieve diplomatike dhe ekonomike, "për ta parandaluar atë t'i vazhdojë veprimet e tij kundër popullit palestinez".
Deklarata gjithashtu denoncon shënjestrimin e qëllimshëm të Izraelit ndaj gazetarëve dhe profesionistëve të medias në Rripin e Gazës.
"Këto veprime përbëjnë krim lufte dhe sulm ndaj lirisë së shtypit", thekson OBI-ja.