Flotilja Globale Sumud, e cila shkon në Gaza, kërkoi të mërkurën mbrojtje nga qeveria spanjolle dhe Evropa, mes kërcënimeve izraelite.
"Izraeli po kërcënon Flotiljen Globale Sumud, anije që transportojnë ilaçe dhe ushqime në Gaza në një mision humanitar. Ne kërkojmë që Qeveria dhe Evropa të veprojnë për ta siguruar mbrojtjen e tyre në përputhje me ligjin ndërkombëtar", shkroi Flotilja në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Ajo njoftoi se delegacioni pakistanez iu bashkua flotiljes malajziane Sumud Nusantara, e cila gjithashtu po i bashkohet Flotiljes Globale Sumud për të thyer bllokadën e Izraelit.
Organizata humanitare me seli në Itali EMERGENCY njoftoi gjithashtu të martën se po i bashkohet flotiljes në rrugën për në Gaza me anijen e saj të kërkim-shpëtimit Life Support" për të vepruar si vëzhgues dhe për të ofruar mbështetje mjekësore dhe logjistike për anijet pjesëmarrëse".
Duke e përshkruar atë që po ndodh në Gaza si "të papranueshme", organizata humanitare italiane vuri në dukje se do të niset nga Catania, së bashku me anijet që janë pjesë e delegacionit italian.
"Ndërsa qeveritë tona nuk kanë qenë në gjendje të marrin masa për të ndaluar një situatë që po përkeqësohet dita-ditës, qytetarët nuk janë të gatshëm të qëndrojnë duarkryq dhe të shikojnë," shkroi EMERGENCY në një deklaratë.
Ndërkohë, një e përditshme spanjolle raportoi të mërkurën në orët e para të mëngjesit se nga 30 anijet që u nisën nga Barcelona të hënën pasdite, pesë u detyruan të ktheheshin dhe dy nuk mundën të largoheshin nga porti për shkak të problemeve mekanike.
Rreth 20 anije thuhet se po shkojnë drejt Tunizisë për t'u bashkuar me 20 anije të tjera në dërgimin e ndihmës në Gaza, me një ndalesë të shkurtër dhe të pazbuluar në Ishujt Balearik të Spanjës.
Të dielën, Ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir i paraqiti Kabinetit Izraelit një plan për flotiljen që përfshin mbajtjen e aktivistëve në paraburgim të zgjatur.
Një flotilje tjetër që mbante aktivistë si aktivistja klimatike Greta Thunberg, e cila po bën përsëri udhëtimin, mbërriti pranë Gazës në qershor. Forcat izraelite sekuestruan anijen dhe deportuan aktivistët.
Flotilja Globale Sumud, që mbante aktivistë dhe ndihmë humanitare në Gaza, u nis nga porti i Barcelonës të hënën vonë pasi moti i keq e detyroi të kthehej një ditë më parë.
Rreth 200 aktivistë, politikanë dhe artistë nga 44 vende u nisën fillimisht të dielën nga Barcelona pas një tubimi të madh në mbështetje të misionit të tyre.
Aktivistja suedeze e klimës Greta Thunberg, aktori irlandez Liam Cunningham, aktori spanjoll Eduardo Fernandez dhe ish-kryetarja e bashkisë së Barcelonës Ada Colau janë ndër ata që marrin pjesë në udhëtim.
Organizatorët thonë se flotiljes do t'i bashkohen më shumë anije që nisen nga Italia dhe Tunizia, duke e çuar totalin në më shumë se 500 persona dhe rreth 60 anije.
Shpresohet të arrijë në Gaza deri në mesin e shtatorit.