Presidenti i sapozgjedhur i Rumanisë, Nicusor Dan, premtoi të enjten mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën, duke theksuar angazhimin e Bukureshtit ndaj aleancave perëndimore.

Dan, i cili fitoi zgjedhjet presidenciale të Rumanisë të dielën me 53,6 për qind të votave, konfirmoi të enjten në Forumin e Sigurisë së Detit të Zi dhe Ballkanit 2025 në Bukuresht se Rumania do të vazhdojë ta ndihmojë Ukrainën në konfliktin e saj me Rusinë.

"Ndihma për Ukrainën do të vazhdojë, sigurisht, të gjithë duam të arrijmë paqe, ose të paktën një armëpushim, sa më shpejt të jetë e mundur", tha Dan.

Ai theksoi se vendet evropiane, përfshirë Rumaninë, duhet t'i ofrojnë Ukrainës mbështetje të mjaftueshme për ta arritur paqen.

Dan shprehu gatishmërinë e Rumanisë për të marrë pjesë në përpjekjet e rindërtimit të Ukrainës pas konfliktit, sapo të arrihet paqja.

Duke folur për rolin e Rumanisë në institucionet perëndimore, Dan konfirmoi orientimin properëndimor të vendit, duke i pranuar fushat që kërkojnë përmirësim.

Ai kritikoi nivelin e mëparshëm të angazhimit të Rumanisë.

"Sipas mendimit tim, nuk ka qenë mjaftueshëm aktive në asnjërën prej këtyre strukturave", tha ai, duke shprehur qëllimin e tij për t'u angazhuar më aktivisht me BE-në, NATO-n dhe ShBA-në.

Dan theksoi gjithashtu mbështetjen për afatin kohor të vitit 2030 për integrimin e Moldavisë në BE, duke përmendur përvojën e Rumanisë në periudhën para-anëtarësimit.

Ai u shpreh optimist në lidhje me zgjerimin e marrëdhënieve ShBA-Rumani.

"Ne kemi një partneritet strategjik që duam ta vazhdojmë dhe zgjerojmë. Mendoj se kjo është edhe dëshira e palës amerikane", tha ai, duke shprehur besimin e tij se partneriteti do të vazhdojë dhe do të përmirësohet.

Lidhur me reduktimin e mundshëm të ushtrisë amerikane në Evropën Lindore, Dan pranoi ndryshime më të gjera gjeopolitike.

“Nuk është vetëm një çështje rumune, është një çështje e politikës amerikane, e cila përfundimisht do të jetë më e shqetësuar me Azinë sesa me Evropën”, tha ai.

Mediat amerikane raportuan në prill se Pentagoni po shqyrtonte tërheqjen e deri në 10.000 trupave nga Rumania, Polonia dhe vende të tjera të Evropës Lindore, si pjesë e një përpjekjeje strategjike për ribalancim.