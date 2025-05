Sot filluan seancat publike dëgjimore në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) në Hagë për të shqyrtuar detyrimet e Izraelit në lidhje me aktivitetet e tij në territorin e pushtuar palestinez.

Seancat dëgjimore do të trajtojnë një kërkesë për mendim këshillimor mbi "detyrimet e Izraelit në lidhje me praninë dhe aktivitetet e Kombeve të Bashkuara, organizatave të tjera ndërkombëtare dhe shteteve të treta dhe në lidhje me Territorin e Pushtuar Palestinez", deklaroi gjykata.

Presidentë nga 40 vende dhe katër organizata ndërkombëtare pritet të paraqesin parashtresa me gojë gjatë seancave. Ndër vendet pjesëmarrëse janë Türkiye, Malajzia, Afrika e Jugut, Kina, Rusia, Spanja, Irlanda, Brazili, Katari, Arabia Saudite dhe Egjipti.

Organizatat kryesore, përfshirë OKB-në, Organizatën e Bashkëpunimit Islam dhe Ligën Arabe, gjithashtu do të kontribuojnë në këtë fushë. Seancat po mbahen në Pallatin e Paqes, selinë e GjND-së dhe janë të hapura për publikun.

Izraeli, i cili është ndër vendet që paraqitën deklarata me shkrim, nuk do të bëjë parashtresë me gojë gjatë seancave dëgjimore. Izraeli përballet me padi për gjenocid në GjND për luftën e tij në Gaza, ku që nga tetori i vitit 2023 ka vrarë mbi 52 mijë palestinezë dhe ka shndërruar në rrënoja pjesën më të madhe të Gazës.

Gjykata Ndërkombëtare Penale (GjNP) lëshoi ​​urdhërarreste nëntorin e kaluar për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.