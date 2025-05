Kryeministri kroat Andrej Plenkoviq tha se memorandumi për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes ndërmjet Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë nuk ka "karakter armiqësor", pas deklaratës së presidentit serb se nënshkrimi i dokumentit "hapi një garë armësh në rajon".

"Është një memorandum i bashkëpunimit të ndërsjellë, nuk ka karakter armiqësor në të, kështu që unë e kuptoj që tani duhet të kërkojmë probleme diku tjetër, por nuk ka asnjë në këtë tekst", tha Plenkoviq në paraqitjen para gazetarëve në Bruksel të enjten.

Reagimi i kryeministrit kroat vjen pas deklaratës së Aleksandër Vuçiqit se memorandumi paraqet shkelje të të ashtuquajturës. të marrëveshjes nënrajonale të kontrollit të armëve të vitit 1996 dhe se është pothuajse e sigurt që NATO-ja nuk ishte e informuar për këtë.

"Ata kanë hapur një garë armësh në rajonin tonë, është një situatë e vështirë për ne, por ne e kemi kuptuar mesazhin e tyre. Dhe ne do ta ruajmë vendin tonë, do t'i pengojmë ata dhe do të mbrohemi gjithmonë me sukses kundër çdo agresori të mundshëm, qoftë edhe këtij të fuqishëm", tha Vuçiç pas bisedimeve në NATO me Sekretarin e Përgjithshëm Mark Rutte.

Plenkoviq shtoi se memorandumi ndihmon përpjekjet e Kosovës dhe Shqipërisë në reformat e tyre dhe shkëmbimin e përvojave.



Kroacia, Shqipëria dhe Kosova nënshkruan të martën një Deklaratë për Forcimin e Bashkëpunimit të Mbrojtjes, duke thënë se bashkëpunimi duhet të kontribuojë në sigurinë e Evropës Juglindore.

Serbia më pas njoftoi se do të kërkonte një shpjegim urgjent nga ministritë e jashtme të Kroacisë dhe Shqipërisë në lidhje me dokumentin e nënshkruar.