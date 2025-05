Presidenti i Ukrainës, Volodimir Zelenski, deklaroi të shtunën se është thelbësore që ukrainasit të kuptojnë se nuk janë vetëm në luftën e tyre.

Gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai u takua me përfaqësues të komunitetit ukrainas në Uashington, siç u njoftua në llogarinë e tij në rrjetet sociale.

“Është shumë e rëndësishme që zëri i Ukrainës të dëgjohet dhe që askush të mos e harrojë atë – as gjatë luftës, as pas saj,” tha Zelenski.

“Ka rëndësi të madhe që populli ukrainas të dijë se nuk është vetëm, se interesat e tij përfaqësohen në çdo vend dhe në çdo kënd të botës,” shtoi ai.

Ai falënderoi për të gjitha llojet e mbështetjes në luftën ukrainase.

“Ju falënderoj për mbështetjen tuaj në këto kohë të vështira dhe për të gjitha përpjekjet tuaja në emër të Ukrainës dhe ukrainasve – jo vetëm përmes mjeteve diplomatike dhe financiare, por edhe përmes mbështetjes politike dhe shpirtërore, përfshirë lutjet tuaja,” tha Zelenski.

Avioni i presidentit ukrainas, Volodimir Zelenski, mbërriti të shtunën në Britaninë e Madhe.

Siç njofton “Sky News”, avioni ka ateruar në aeroportin Stansted pas një konfrontimi dramatik ndërmjet Zelenskyt dhe presidentit amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, të cilin e ndoqën media globale natën e kaluar.

Kryeministri britanik Keir Starmer dhe Zelenski do të takohen pasdite në Downing Street, konfirmoi një zëdhënës i qeverisë britanike.

Të dielën, Starmer do të presë një takim me liderë evropianë, ku do të diskutohet për strategjitë e mbikëqyrjes së mundshme të një marrëveshjeje paqeje për Ukrainën, raporton agjencia.

Kryeministri beson se çdo marrëveshje e tillë duhet të përfshijë edhe ShBA-në.

Megjithatë, shpresat për një qëndrim të përbashkët të shteteve evropiane dhe ShBA-së për të ardhmen e Ukrainës janë vënë në dyshim për shkak të tensioneve ndërmjet Trumpit dhe Zelenskyt.

Vizita e Zelenskyt në Britaninë e Madhe pasoi një shkëmbim të ashpër fjalësh ndërmjet tij, Trumpit dhe nënkryetarit amerikan JD Vance.

Biseda e ashpër dhe aspak diplomatike ka zgjatur rreth dhjetë minuta, ndërsa Zelenski mbrojti menaxhimin e tij të luftës trevjeçare me Rusinë.

Pas një grindjeje publike, Zelenski e la Shtëpinë e Bardhë. Ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes për mineralet kritike dhe konferenca për shtyp u anuluan.

Të shtunën, Starmer deklaroi se të dielën në Londër do të organizojë një takim të liderëve të lartë dhe se “me padurim pret pjesëmarrjen e ministrit të Jashtëm të Türkiyes, Hakan Fidan, në bisedime”.

Fidan do të shkëmbejë mendime për aspektet kyçe të luftës së vazhdueshme ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, përfshirë iniciativën më të fundit për negociata të propozuar nga Trump.