Drejtori i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Türkiyes (MIT), Ibrahim Kalın, është takuar me Haftarin e Libisë në Portin e Bengazit, një ditë pasi një anije luftarake turke u ankorua në portin e Bengazit.
Delegacione ushtarake nga Türkiye dhe Libia zhvilluan një takim si pjesë e vizitës së anijes TCG Kinaliada në Portin e Bengazit, njoftoi të hënën Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Türkiyes.
Një delegacion i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Türkiyes, i kryesuar nga gjeneralmajor Ilkay Altindag, bëri një vizitë te Haftar, zëvendëskomandant i Ushtrisë Kombëtare Libiane, njoftoi ministria në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Bisedimet u përqendruan në përpjekjet e mundshme të përbashkëta nën synimin “Një Libi, Një Ushtri”.
Në takim morën pjesë edhe ambasadori turk në Libi, Guven Begec, dhe konsulli i përgjithshëm i Türkiye-s në Bengazi, Serkan Kiramanlioglu.
Haftari gjithashtu vizitoi anijen TCG Kinaliada.
Prej vitesh, misioni i OKB-së në Libi ka udhëhequr përpjekjet për të unifikuar ushtrinë përmes Komisionit Ushtarak të Përbashkët “5+5”, i cili përfshin pesë oficerë nga perëndimi dhe pesë nga forcat e Haftarit në lindje.
OKB-ja po ndërmjetëson gjithashtu bisedime të ndara që synojnë mbajtjen e zgjedhjeve për të thyer bllokadën politike mes dy administratave rivale: njëra e emëruar nga Dhoma e Përfaqësuesve në fillim të vitit 2022 dhe e bazuar në Bengazi, e udhëhequr nga Osama Hammad, që kontrollon lindjen dhe pjesën më të madhe të jugut, dhe qeveria e Dbeibah në Tripoli, që kontrollon perëndimin.
Libianët shpresojnë se zgjedhjet e vonuara prej kohësh do t’u japin fund viteve të ndarjes politike dhe konfliktit, duke mbyllur kapitullin e periudhës kalimtare që filloi me rrëzimin e Muammar Gaddafit në vitin 2011.