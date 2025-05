Presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi të enjten Bashkimin Evropian dhe Kanadanë me tarifa "në shkallë të gjerë" nëse bashkëpunojnë për të dëmtuar ekonomikisht ShBA-të.

“Nëse Bashkimi Evropian bashkëpunon me Kanadanë për të dëmtuar ekonomikisht ShBA-në, do të vendosen tarifa në shkallë të gjerë, shumë më të larta se ato të planifikuara aktualisht, për të mbrojtur mikun më të mirë që secili prej këtyre dy vendeve ka pasur ndonjëherë!”, shkroi Trump në një postim në rrjetin social Truth Social.

Trump firmosi të mërkurën një urdhër ekzekutiv që vendos tarifa 25% mbi importet e makinave dhe kamionëve të lehtë të prodhuara jashtë ShBA-së, duke vazhduar presionin e tij mbi tregtinë globale.

Njoftimi i Trumpit u prit me reagime të ashpra dhe shkaktoi shqetësime mes aleatëve të rëndësishëm tregtarë.

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, shprehu keqardhjen e saj të thellë për vendimin e fundit mbi tarifat.

“Jam thellësisht e zhgënjyer nga vendimi i ShBA-së për të vendosur tarifa mbi eksportet evropiane të automobilave. Tarifat janë taksa – të këqija për bizneset, edhe më të këqija për konsumatorët, si në ShBA ashtu edhe në BE”, shkroi ajo në X.

Kryeministri kanadez Mark Carney e quajti këtë lëvizje një “sulm të drejtpërdrejtë” ndaj punëtorëve kanadezë.

“Ne do të mbrojmë punëtorët tanë. Ne do të mbrojmë kompanitë tona. Ne do të mbrojmë vendin tonë – dhe do ta mbrojmë atë së bashku”, tha ai.