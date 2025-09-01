Edicioni special detar i festivalit kryesor të teknologjisë, aviacionit dhe hapësirës së Türkiyes, TEKNOFEST "Atdheu Blu", mirëpriti 175.000 vizitorë javën e kaluar në Stamboll.
Eventi katërditor, i njohur si Atdheu Blu, u zhvillua në Komandën e Kantierit Detar të Istanbulit nga e enjtja deri të dielën. Agjencia Anadolu ishte partneri global i komunikimit.
Sipas një deklarate nga TEKNOFEST, këtë vit 2.698 ekipe aplikuan për të marrë pjesë në gara, të cilat u organizuan në tre kategori: sisteme të pamanovrueshme nënujore, mjete detare pa pilot dhe raketa nënujore.
Garat shfaqën projekte inovative.
Tetëdhjetë e gjashtë ekipe kaluan fazat paraprake dhe arritën në finalet.
TEKNOFEST gjithashtu organizoi seminare, ekspozita, aktivitete, fjalime dhe shfaqje.
Edicioni kryesor i festivalit do të mbahet nga 17 deri më 21 shtator në Aeroportin Ataturk të Istanbulit.