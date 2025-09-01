TÜRKİYE
Garat në event shfaqin projekte inovative në teknologjitë detare.
TEKNOFEST "Atdheu Blu" mirëpret 175.000 vizitorë / AA
1 Shtator 2025

Edicioni special detar i festivalit kryesor të teknologjisë, aviacionit dhe hapësirës së Türkiyes, TEKNOFEST "Atdheu Blu", mirëpriti 175.000 vizitorë javën e kaluar në Stamboll.

Eventi katërditor, i njohur si Atdheu Blu, u zhvillua në Komandën e Kantierit Detar të Istanbulit nga e enjtja deri të dielën. Agjencia Anadolu ishte partneri global i komunikimit.

Sipas një deklarate nga TEKNOFEST, këtë vit 2.698 ekipe aplikuan për të marrë pjesë në gara, të cilat u organizuan në tre kategori: sisteme të pamanovrueshme nënujore, mjete detare pa pilot dhe raketa nënujore.

Garat shfaqën projekte inovative.

Tetëdhjetë e gjashtë ekipe kaluan fazat paraprake dhe arritën në finalet.

TEKNOFEST gjithashtu organizoi seminare, ekspozita, aktivitete, fjalime dhe shfaqje.

Edicioni kryesor i festivalit do të mbahet nga 17 deri më 21 shtator në Aeroportin Ataturk të Istanbulit.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
