Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, tha të mërkurën se Irani duhet ta ndalojë plotësisht çdo ndihmë që supozohet se po i jep grupit rebel Huthi në Jemen, duke premtuar shkatërrimin e tij.

Trump tha se raportet sugjerojnë që Teherani e ka ulur mbështetjen për Houthit, por shtoi se Irani "ende po dërgon furnizime në nivele të mëdha." Nuk është e qartë nëse presidenti i referohet raporteve nga zyrtarët e tij apo nga mediat.

"Irani duhet të ndalojë dërgimin e këtyre furnizimeve MENJËHERË. Le të luftojnë Houthit vetë", shkroi ai në rrjetin e tij social.

"Sido që të jetë, ata do të humbin, por kështu do të humbin më shpejt. Dëme të jashtëzakonshme u janë shkaktuar barbarëve Huthi, dhe shihni si do të përkeqësohet gjithnjë e më shumë – nuk është aspak një betejë e drejtë, dhe kurrë nuk do të jetë. Ata do të shkatërrohen plotësisht!" shtoi ai.

Më herët të mërkurën, Houthit raportuan një seri të re sulmesh ajrore nga avionët luftarakë amerikanë në zonat veriore dhe perëndimore të Jemenit, sipas mediave lokale.

Ndërkohë, zëdhënësi ushtarak i grupit, Yahya Saree, njoftoi në një deklaratë televizive se grupi i tij kishte shënjestruar aeroplanmbajtësen amerikane USS Harry Truman në Detin e Kuq me raketa dhe dronë. Ai tha se sulmi ishte i katërti brenda 72 orëve.

Të martën në mbrëmje, grupi Huthi njoftoi vdekjen e 10 oficerëve të tij ushtarakë gjatë sulmeve ajrore të ShBA-së mbi Jemenin.

Sipas agjencisë Anadolu, ShBA-ja ka kryer më shumë se 60 sulme ajrore në Jemen që nga e shtuna, duke vrarë mbi 50 persona dhe duke plagosur dhjetëra të tjerë.

Grupi Huthi ka qenë duke sulmuar anije të lidhura me Izraelin që kalojnë përmes Detit të Kuq dhe Detit Arabik, ngushticës së Bab al-Mandabit dhe Gjirit të Adenit me raketa dhe dronë që nga fundi i vitit 2023, duke penguar tregtinë globale në shenjë solidariteti me Gazën.

Grupi ndaloi sulmet e tij kur u shpall një armëpushim midis Izraelit dhe Hamasit në janar, por kërcënoi se do t’i rifillonte ato kur Izraeli bllokoi ndihmat humanitare për Gazën më 2 mars.