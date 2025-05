Presidenti sirian Ahmed AlSharaa ka lëshuar një dekret për krijimin e Këshillit Kombëtar të Sigurisë për të koordinuar dhe menaxhuar politikat e sigurisë dhe ato politike të vendit.

Sipas një deklarate nga presidenca siriane të mërkurën, këshilli do të kryesohet nga AlSharaa dhe do të përfshijë ministrat e punëve të jashtme, mbrojtjes dhe punëve të brendshme, si dhe drejtorin e inteligjencës së përgjithshme.

Këshilli do të ketë gjithashtu vende këshillimore dhe teknike të emëruara nga presidenti bazuar në aftësitë dhe ekspertizën e tyre.

“Bazuar në kompetencat e dhëna Presidentit të Republikës Arabe Siriane, dhe në bazë të interesit të lartë kombëtar, si dhe me synimin për të forcuar sigurinë kombëtare dhe për t’iu përgjigjur sfidave të sigurisë dhe politikës në periudhën e ardhshme, Presidenti i Republikës vendos krijimin e Këshillit Kombëtar të Sigurisë nën kryesimin e Presidentit”, thuhet në dekret.

Sipas dekretit, këshilli “do të mblidhet periodikisht ose me ftesë të Presidentit të Republikës.”

“Vendimet që lidhen me sigurinë kombëtare dhe sfidat me të cilat përballet shteti do të merren në konsultim me anëtarët e tij.”

Detyrat dhe mekanizmat operacionalë të këshillit do të përcaktohen nga udhëzimet e presidentit, në përputhje me interesin e lartë kombëtar, duke siguruar koordinimin efektiv mes agjencive dhe institucioneve të ndryshme.



Dhuna e besnikëve të Asadit

Javën e kaluar, provincat bregdetare të Sirisë, Latakia dhe Tartus dëshmuan sulme të koordinuara nga besnikët e regjimit të rrëzuar të Bashar al Asadit. Këto ishin sulmet më intensive që nga rënia e regjimit, duke synuar patrullat e sigurisë dhe pikat e kontrollit dhe që rezultuan në viktima.

Pas rënies së regjimit të Assadit në dhjetor, autoritetet e reja siriane nisën një iniciativë për të rregulluar statusin e ish-anëtarëve të regjimit në ushtri dhe forcat e sigurisë, me kusht që ata të dorëzonin armët dhe të mos ishin të përfshirë në gjakderdhje.

Ndërsa dhjetëra mijëra pranuan iniciativën, disa grupe të armatosura të përbëra nga mbetje të regjimit e refuzuan atë, veçanërisht në rajonin bregdetar, ku ishin stacionuar oficerë të rangut të lartë të Assadit.

Me kalimin e kohës, këto grupe u strehuan në zonat malore, duke nxitur tensione, destabilizuar rajonin dhe duke nisur sulme të herëpashershme kundër forcave qeveritare në javët e fundit.