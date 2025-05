Mediat izraelite raportuan të hënën se Kabineti Izraelit miratoi të dielën në mbrëmje një plan për shpërndarjen e ndihmave për njerëzit në Gazën e shkatërruar nga lufta përmes kontraktorëve privatë të sigurisë, bazuar në dorëzimin e kutive të ndihmës tek individët.

Portali i lajmeve Times of Israel citoi se zyrtarët në fjalë të kenë thënë se plani i miratuar e mban larg ushtrinë izraelite nga shpërndarja e kutive të ndihmës tek individët në Gaza, duke siguruar një shtresë të jashtme sigurie për kontraktorët privatë dhe organizatat ndërkombëtare që shpërndajnë kutitë e ndihmës.

Plani i ri, i cili nuk ka një datë zyrtare për zbatim, u miratua nga të gjithë anëtarët e Kabinetit, përveç Ministrit të Sigurisë Kombëtare të linjës së ashpër, Itamar Ben-Gvir.

The Washington Post raportoi gjithashtu se plani do të përfshijë kontraktorë amerikanë të sigurisë dhe do të vihet në lëvizje para fundit të muajit, ndoshta që në vizitën e Presidentit Donald Trump në rajon në mesin e majit.

Megjithatë, plani izraelit është refuzuar nga OKB-ja dhe dhjetëra grupe ndërkombëtare ndihme, duke thënë se është kundër parimeve humanitare, është logjistikisht i pazbatueshëm dhe mund t'i vërë në rrezik civilët dhe stafin palestinez.

Ekipi Humanitar i OKB-së në Gaza të dielën në mbrëmje tha se "mund të mbështesë vetëm plane që respektojnë parimet humanitare të njerëzimit, neutralitetit, pavarësisë dhe paanshmërisë".

Mbi 52.500 palestinezë janë vrarë në Gaza në një sulm brutal izraelit që nga tetori i vitit 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhërarreste nëntorin e kaluar për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.