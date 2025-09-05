LUFTA NË GAZA
Izraeli vret 16 palestinezë në sulme në të gjithë qytetin e Gazës
Sulmet shënjestruan shtëpi dhe tenda ku strehoheshin familjet e zhvendosura.
5 Shtator 2025

Të paktën 16 palestinezë u vranë në sulmet ajrore izraelite mbi shtëpi dhe tenda ku strehoheshin familje të zhvendosura në qytetin e Gazës, të premten në mëngjes, sipas burimeve mjekësore.

Tre persona u vranë dhe shtatë të tjerë u plagosën kur avionët izraelitë bombarduan një apartament pranë Qendrës së Protezave në rrugën e tregut Yarmouk, në lagjen Al-Daraj.

Tre të tjerë u vranë kur një tendë që strehohej familje të zhvendosura në kampusin e Universitetit Islamik në Al-Rimal u godit, ndërsa tre persona të tjerë humbën jetën në një sulm tjetër ndaj një apartamenti në Tel al-Hawa, në jugperëndim të qytetit të Gazës.

Një dron izraelit shënjestroi një tendë pranë xhamisë Al-Noor në rrugën Al-Thawra, në Al-Rimal, duke vrarë dy persona, ndërsa dy të tjerë u vranë në një sulm ndaj një apartamenti në ndërtesën Sakeek në lagjen Al-Sabra.

Dy persona të tjerë humbën jetën kur një tendë që strehohej familje të zhvendosura u bombardua pranë kryqëzimit të Universitetit Al-Azhar, ndërsa një civil tjetër u vra kur avionët luftarakë goditën një apartament pranë YMCA-së në perëndim të qytetit të Gazës.

Izraeli ka vrarë tashmë mbi 64.200 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri masive.

Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarrest për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli po përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë enklavë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
