Në një deklaratë nga administrata e Lee Jae Myung, duke sqaruar komentet e ministrit të Jashtëm, i cili e përshkroi Kinën si “disi problematike”, thuhet: “Ne synojmë të zhvillojmë marrëdhëniet dypalëshe me Pekinin”.
Koreja e Jugut synon marrëdhënie më të forta me Kinën
5 Gusht 2025

Koreja e Jugut deklaroi të martën se po përpiqet të forcojë marrëdhëniet me Kinën duke ruajtur njëkohësisht aleancën e ngushtë me ShBA-në, raportoi agjencia e lajmeve Yonhap.

Deklarata vjen pas komenteve të fundit të ministrit të Jashtëm, Cho Hyun, i cili e përshkroi Kinën si “disi problematike” për fqinjët e saj.

Në një deklaratë nga presidenca e Koresë së Jugut, duke sqaruar komentet, thuhet: “Ne synojmë të zhvillojmë marrëdhëniet dypalëshe me Kinën, duke u mbështetur në aleancën e fortë Kore e Jugut-ShBA.”

Në një intervistë të fundit për The Washington Post, diplomati më i lartë i vendit tha se rritja e vetëbesimit të Kinës ka bërë që vendet fqinje të jenë “në gatishmëri”, duke shtuar se ekziston “problemi që Kina po bëhet disi problematike” për fqinjët e saj, sipas agjencisë.

“Sqarimet e ministrit Cho janë bërë në kontekstin e përpjekjeve të vazhdueshme të Koresë së Jugut për të ndërtuar një marrëdhënie me Kinën që kontribuon në stabilitetin rajonal, prosperitetin dhe mirëqenien e qytetarëve”, thuhet më tej në deklaratë.

Cho gjithashtu vuri në dukje se administrata e presidentit Lee Jae Myung synon të ruajë marrëdhënie të mira me Pekinin dhe do të vazhdojë të punojë me ShBA-të dhe Japoninë për të angazhuar, jo për të izoluar, Kinën.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
