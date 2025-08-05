Koreja e Jugut deklaroi të martën se po përpiqet të forcojë marrëdhëniet me Kinën duke ruajtur njëkohësisht aleancën e ngushtë me ShBA-në, raportoi agjencia e lajmeve Yonhap.
Deklarata vjen pas komenteve të fundit të ministrit të Jashtëm, Cho Hyun, i cili e përshkroi Kinën si “disi problematike” për fqinjët e saj.
Në një deklaratë nga presidenca e Koresë së Jugut, duke sqaruar komentet, thuhet: “Ne synojmë të zhvillojmë marrëdhëniet dypalëshe me Kinën, duke u mbështetur në aleancën e fortë Kore e Jugut-ShBA.”
Në një intervistë të fundit për The Washington Post, diplomati më i lartë i vendit tha se rritja e vetëbesimit të Kinës ka bërë që vendet fqinje të jenë “në gatishmëri”, duke shtuar se ekziston “problemi që Kina po bëhet disi problematike” për fqinjët e saj, sipas agjencisë.
“Sqarimet e ministrit Cho janë bërë në kontekstin e përpjekjeve të vazhdueshme të Koresë së Jugut për të ndërtuar një marrëdhënie me Kinën që kontribuon në stabilitetin rajonal, prosperitetin dhe mirëqenien e qytetarëve”, thuhet më tej në deklaratë.
Cho gjithashtu vuri në dukje se administrata e presidentit Lee Jae Myung synon të ruajë marrëdhënie të mira me Pekinin dhe do të vazhdojë të punojë me ShBA-të dhe Japoninë për të angazhuar, jo për të izoluar, Kinën.